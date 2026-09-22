В Киевской области в результате атак рф за сутки повреждены 34 объекта, больше всего - в Бучанском районе
Киев • УНН
Российские дроны повредили 34 объекта в четырех районах Киевской области. Больше всего разрушений зафиксировали в Бучанском районе.
В течение минувших суток российские войска вновь массированно атаковали Киевскую область ударными БПЛА, вызвав разрушения в 4 районах. Всего повреждены 34 объекта, среди которых жилые дома, складские помещения и автомобили. Об этом сообщает глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Враг не прекращает атаковать Киевщину ударными дронами. За последние сутки в области повреждены 34 объекта. Последствия зафиксированы в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах
Больше всего повреждений в Бучанском районе — 17 объектов: 12 частных домов, 3 транспортных средства, складское помещение и предприятие.
В Обуховском районе повреждены 8 объектов: 6 частных домов, 2 транспортных средства.
В Броварском районе — 8 объектов: 4 частных дома, 3 транспортных средства и производственно-складское помещение.
В Белоцерковском районе поврежден 1 частный дом.
Службы продолжают работать и фиксировать последствия вражеской атаки.
рф атаковала Украину "Ониксами" и баллистикой, обезврежены "Калибр" и 185 из 220 дронов22.09.26, 08:39 • 1670 просмотров