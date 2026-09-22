В Киевской области в результате атак рф за сутки повреждены 34 объекта, больше всего - в Бучанском районе

В течение минувших суток российские войска вновь массированно атаковали Киевскую область ударными БПЛА, вызвав разрушения в 4 районах. Всего повреждены 34 объекта, среди которых жилые дома, складские помещения и автомобили. Об этом сообщает глава областной государственной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Враг не прекращает атаковать Киевщину ударными дронами. За последние сутки в области повреждены 34 объекта. Последствия зафиксированы в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах - говорится в сообщении.

Больше всего повреждений в Бучанском районе — 17 объектов: 12 частных домов, 3 транспортных средства, складское помещение и предприятие.

В Обуховском районе повреждены 8 объектов: 6 частных домов, 2 транспортных средства.

В Броварском районе — 8 объектов: 4 частных дома, 3 транспортных средства и производственно-складское помещение.

В Белоцерковском районе поврежден 1 частный дом.

Службы продолжают работать и фиксировать последствия вражеской атаки.

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