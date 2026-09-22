На Київщині внаслідок атак рф за добу пошкоджено 34 об’єкти, найбільше - у Бучанському районі
Київ • УНН
російські дрони пошкодили 34 об’єкти у чотирьох районах Київщини. Найбільше руйнувань зафіксували у Бучанському районі.
Протягом минулої доби російські війська знову масовано атакували Київську область ударними БПЛА, спричинивши руйнування в 4 районах. Загалом пошкоджено 34 об’єкти, серед яких житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.
Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу в області пошкоджено 34 обʼєкти. Наслідки зафіксовані у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах
Найбільше пошкоджень у Бучанському районі — 17 об’єктів: 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.
В Обухівському районі пошкоджено 8 об’єктів: 6 приватних будинків, 2 транспортні засоби.
У Броварському районі — 8 об’єктів: 4 приватні будинки, 3 транспортні засоби та виробничо- складське приміщення.
У Білоцерківському районі пошкоджено 1 приватний будинок.
Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки ворожої атаки.
рф атакувала Україну "Оніксами" і балістикою, знешкоджено "Калібр" та 185 з 220 дронів22.09.26, 08:39 • 2306 переглядiв