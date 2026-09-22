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Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone DealVideo
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Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone Deal

Київ • УНН

 • 2394 перегляди

Зеленський прибув на Генасамблею ООН, де проведе близько 20 зустрічей і зустрінеться з Трампом. Україна планує підписати Drone Deal.

Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, а також підписання нової угоди Drone Deal, повідомив Зеленський, пише УНН.

Деталі

Президент зазначив, що також зустрінеться з європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, американських компаній та аналітичних центрів.

За словами Зеленського, одним із ключових завдань стане посилення української ППО та забезпечення достатнього фінансування. Україна також підготувала конкретні безпекові та деескалаційні пропозиції, спрямовані на наближення завершення війни.

У Нью-Йорку планують підписати нову Drone Deal

Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей

– заявив Зеленський.

У Нью-Йорку Україна також проведе саміт міжнародної Кримської платформи. За словами президента, очікується широке представництво держав на високому рівні.

Олена Зеленська виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету, а також представить на майданчику ООН результати Саміту перших леді та джентльменів. У неї заплановані зустрічі з представниками американського бізнесу та філантропами, президентом Світового банку й дружиною прем'єр-міністра Великої Британії.

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Степан Гафтко

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