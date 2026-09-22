В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6
Киев • УНН
Российская атака на Днепр унесла жизни двух человек и ранила шестерых. Под завалами предприятия могут оставаться люди.
В результате российской атаки на Днепр погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Под завалами поврежденного предприятия могут оставаться люди, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
По обновленным данным, 2 пострадавших госпитализировали. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы предприятия.
россияне атаковали сразу три города области
Во время атаки российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На местах возникли пожары.
Информацию о последствиях ударов и возможных пострадавших в других городах области уточняют. Угроза для Днепропетровщины сохраняется.
Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые22.09.26, 03:00 • 9566 просмотров