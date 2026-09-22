В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6

В результате российской атаки на Днепр погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Под завалами поврежденного предприятия могут оставаться люди, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По обновленным данным, 2 пострадавших госпитализировали. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы предприятия.

россияне атаковали сразу три города области

Во время атаки российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На местах возникли пожары.

Информацию о последствиях ударов и возможных пострадавших в других городах области уточняют. Угроза для Днепропетровщины сохраняется.

Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые