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В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6

Киев • УНН

 • 4764 просмотра

Российская атака на Днепр унесла жизни двух человек и ранила шестерых. Под завалами предприятия могут оставаться люди.

В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6

В результате российской атаки на Днепр погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Под завалами поврежденного предприятия могут оставаться люди, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По обновленным данным, 2 пострадавших госпитализировали. 25-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели разбирают завалы предприятия.

россияне атаковали сразу три города области

Во время атаки российские войска одновременно нанесли удары по промышленным предприятиям в Днепре, Кривом Роге и Павлограде. На местах возникли пожары.

Информацию о последствиях ударов и возможных пострадавших в других городах области уточняют. Угроза для Днепропетровщины сохраняется.

Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые22.09.26, 03:00 • 9566 просмотров

Степан Гафтко

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