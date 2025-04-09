В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли 4 человека, 17 ранены. Повреждены дома, авто, АЗС и админздания. В Павлограде и Межевской громаде атаки дронов повредили здания.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.
Ночью Кривой Рог подвергся ракетной атаке, 14 раненых, среди них дети. Повреждены здания, учебные заведения и инфраструктура. Есть разрушения в Синельниковщине и в Павлоградском районе.
российские войска атаковали энергообъекты железной дороги. Поезд №86 Львов - Запорожье задерживается, а поезд №72 Львов - Павлоград будет следовать измененным маршрутом.
Российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду, повредив два промышленных предприятия. На одном из них возник пожар, также повреждены окна в двух пятиэтажках.
На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.
Возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.
Российские войска приблизились к окраинам Покровска на расстояние нескольких километров. В городе без критической инфраструктуры остается 7000 человек, которых призывают эвакуироваться.
Силы ПВО сбили 11 российских дронов над Днепропетровской областью. В результате атаки повреждена многоэтажка в Днепре и частный дом в Павлоградском районе, без жертв.
Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Пивденноукраинск и Южное в Пивденное. Попытки переименования Павлограда, Синельниково и Первомайска не были успешными.
Из прифронтовой зоны Покровского района в Днепр эвакуировали 800-летнюю каменную скульптуру половецкого воина весом полтонны. Статуя будет законсервирована и будет храниться в музее до улучшения ситуации с безопасностью.
В городе Павлоград Днепропетровской области прогремел взрыв. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Павлограда.
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Меняются названия, связанные с российскими и советскими нарративами, включая имена московских деятелей и советскую символику.
В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов. Из него решено убрать несколько населенных пунктов, включая Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.
В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрыва. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с северо-востока, а силы ПВО сбили две вражеские ракеты над областью.
В Павлограде Днепропетровской области сообщили о взрыве. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Павлограде Днепропетровской области после взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний мужчина, который сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В городе Павлоград Днепропетровской области зафиксированы взрывы.
Российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области, повредив 4 частных дома, а обстрел Никополя ранил 3 женщин и повредил инфраструктуру.
ПС ВС Украины предупредили об еще одной российской ракетной атаке в направлении Днепра или Павлограда, призвав граждан укрыться в укрытиях, после того, как ранее прозвучали взрывы.
ВР предлагают переименовать город Бровары в рамках усилий по деколонизации, направленных на устранение следов русификации украинских топонимов, как это рекомендовано Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
Украинская система противовоздушной обороны сбила 11 «шахедов» над Днепропетровской областью ночью, причем беспилотники были уничтожены в разных районах.
Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровской областью Украины.
Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе Днепропетровской области.
5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.
Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.
Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
Помощь США, которую получила Украина, является значительным пакетом, который почувствуют солдаты на передовой и города, страдающие от российского террора.