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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29404 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге ракетный удар унес жизни 4 человек, 17 получили ранения - ОВА

В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли 4 человека, 17 ранены. Повреждены дома, авто, АЗС и админздания. В Павлограде и Межевской громаде атаки дронов повредили здания.

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С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

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россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.

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Ракетная атака на Кривой Рог: аварийно-спасательная операция завершена, количество пострадавших - 14, среди них дети

Ночью Кривой Рог подвергся ракетной атаке, 14 раненых, среди них дети. Повреждены здания, учебные заведения и инфраструктура. Есть разрушения в Синельниковщине и в Павлоградском районе.

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Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

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На Закарпатье задержали инструктора ТЦК: помогал повторно бежать военным, которых вернули из СЗЧ

На Закарпатье задержали инструктора ТЦК, который помогал военным бежать за 3-5 тысяч долларов. Во время обысков изъято $36 тыс., 5 золотых слитков и другие доказательства преступной деятельности.

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На Днепропетровщине, возле здания РТКЦ в Павлограде, произошел взрыв

Возле здания РТЦК и СП в Павлограде произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ранен мужчина. Полиция проводит следственные действия на месте инцидента.

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На Днепропетровщине ночью сбили 11 вражеских «шахедов»: из-за атаки рф есть повреждения

Силы ПВО сбили 11 российских дронов над Днепропетровской областью. В результате атаки повреждена многоэтажка в Днепре и частный дом в Павлоградском районе, без жертв.

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В Павлограде произошел взрыв

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В Раду подан новый проект о переименовании городов

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На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

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На Днепропетровщине прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

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В Павлограде произошел взрыв и пожар: пострадал 21-летний мужчина

В Павлограде Днепропетровской области после взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний мужчина, который сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы

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Войска РФ осуществили ракетную атаку на Павлоград

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Атака рф на Днепр: в ПС ВСУ предупреждают о еще одной ракете

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ВР предлагают переименовать город Бровары в рамках усилий по деколонизации, направленных на устранение следов русификации украинских топонимов, как это рекомендовано Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

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Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"

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Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру

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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Днепропетровской областью Украины.

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На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе Днепропетровской области.

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На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.

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Стали известны последствия ночной атаки на Харьков

Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.

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Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.

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"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

Помощь США, которую получила Украина, является значительным пакетом, который почувствуют солдаты на передовой и города, страдающие от российского террора.

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