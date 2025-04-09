Атака рф на Днепр: в ПС ВСУ предупреждают о еще одной ракете

ПС ВС Украины предупредили об еще одной российской ракетной атаке в направлении Днепра или Павлограда, призвав граждан укрыться в укрытиях, после того, как ранее прозвучали взрывы.