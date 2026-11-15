В Одесской области 41 тысяча семей осталась без света из-за обстрелов рф - ДТЭК

Ночью рф в очередной раз атаковала Одесскую область. Из-за повреждения энергетического объекта 41 тысяча семей осталась без электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

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Ночью враг атаковал энергетический объект ДТЭК. 41 тысяча семей осталась без света. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно. Разбираем завалы и восстанавливаем поврежденное оборудование - заявили в ДТЭК.

Также в компании сообщили, что ремонтные работы потребуют времени.

Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом - говорится в сообщении.

Напомним

В результате российской атаки на Павлоград погиб один человек, десять получили ранения. Среди пострадавших - 7-летний мальчик.