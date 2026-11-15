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The Washington Post

На Одещині 41 тисяча родин залишилася без світла через обстріли рф - ДТЕК

Київ • УНН

 • 70 перегляди

російська атака пошкодила енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. Енергетики розбирають завали та відновлюють обладнання.

На Одещині 41 тисяча родин залишилася без світла через обстріли рф - ДТЕК

Уночі рф вкотре атакувала Одещину. Через пошкодження на енергетичному об’єкті, без електроенергії залишилася 41 тисяча родин. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Вночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та відновлюємо пошкоджене обладнання

- заявили у ДТЕК.

Також у компанії повідомили, що ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Унаслідок російської атаки на Павлоград загинула одна людина, десятеро поранених. Серед постраждалих - 7-річний хлопчик.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Вибухи
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК
Павлоград