На Одещині 41 тисяча родин залишилася без світла через обстріли рф - ДТЕК

Уночі рф вкотре атакувала Одещину. Через пошкодження на енергетичному об’єкті, без електроенергії залишилася 41 тисяча родин. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

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Вночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилась без світла. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та відновлюємо пошкоджене обладнання - заявили у ДТЕК.

Також у компанії повідомили, що ремонтні роботи потребують часу.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю - йдеться у дописі.

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