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Атака рф на Павлоград забрала життя людини, ще 10 поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Унаслідок російської атаки на Павлоград загинула одна людина, десятеро поранені. Серед постраждалих - 7-річний хлопчик.

Атака рф на Павлоград забрала життя людини, ще 10 поранені - ОВА

Внаслідок російської атаки на Павлоград у суботу, 14 листопада, загинула одна людина, ще десять людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 14 листопада росія запустила по Україні 96 дронів, зокрема 61 реактивний. ППО збила або придушила 81 безпілотник.

Євген Устименко

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