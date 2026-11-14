Атака рф на Павлоград забрала життя людини, ще 10 поранені - ОВА

Внаслідок російської атаки на Павлоград у суботу, 14 листопада, загинула одна людина, ще десять людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 14 листопада росія запустила по Україні 96 дронів, зокрема 61 реактивний. ППО збила або придушила 81 безпілотник.