рф атакувала Україну 96 дронами - серед знешкоджених 85% реактивних
Київ • УНН
У ніч на 14 листопада росія запустила по Україні 96 дронів, зокрема 61 реактивний. ППО збила або придушила 81 безпілотник.
росія у ніч на 14 листопада запустила по Україні 96 дронів, майже дві третини з яких реактивні. Збито або придушено 81 з них, у тому числі 85% реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Звідки і чим вдарила рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник атакував 96 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ- рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
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