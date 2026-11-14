Понад 1700 окупантів за добу: Генштаб розкрив нові масштаби втрат росії на фронті
Київ • УНН
Генштаб повідомив про 1710 загиблих окупантів за добу. Загальні втрати особового складу росії сягнули приблизно 1 620 630 осіб.
російська армія за минулу добу втратила ще 1710 військових, а загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 620 630 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої бронетехніки та артилерії. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на 14 листопада 2026 року, пише УНН.
Деталі
За оновленою статистикою, росія втратила 12 478 танків, з яких 6 – за останню добу. Кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 25 750 (+19), а артилерійських систем – до 52 355 (+33).
Крім того, загальні втрати реактивних систем залпового вогню становлять 2273 одиниці (+2), а засобів протиповітряної оборони – 1756.
Сотні безпілотників та одиниць техніки за добу
За добу російська армія втратила 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом від початку повномасштабної війни цей показник сягнув 607 531 одиниці.
Також українські військові знищили ще 4 наземні робототехнічні комплекси противника. Їхні загальні втрати становлять 3140 одиниць.
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Суттєвих втрат росія зазнала й серед автомобільної техніки та автоцистерн. За останню добу цей показник зріс на 302 одиниці – до 174 609.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія також втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни та 4905 одиниць спеціальної техніки.
У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що дані про втрати російських військ продовжують уточнювати.
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