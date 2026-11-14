Понад 1700 окупантів за добу: Генштаб розкрив нові масштаби втрат росії на фронті

$45.380.0650.340.14
ukenru
05:59 • 2610 перегляди
путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля
05:42 • 5124 перегляди
Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів
04:16 • 12253 перегляди
кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці
03:37 • 12890 перегляди
Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему
02:55 • 11324 перегляди
США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім
01:55 • 12615 перегляди
Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла
01:35 • 12687 перегляди
У США відновили авіасполучення після масштабного збою – тисячі рейсів скасували та затримали
01:16 • 12390 перегляди
ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – моніториPhoto
00:37 • 11641 перегляди
путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg
13 листопада, 23:55 • 13684 перегляди
Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4м/с
71%
749мм
Популярнi новини
У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрониPhoto13 листопада, 21:02 • 16058 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн доларів – він встановив рекорд "Зоряних війн"Photo13 листопада, 21:05 • 24621 перегляди
П'ятниця, 13 листопада 2026 року – день, на який учені ще 66 років тому передбачили "кінець світу"13 листопада, 21:32 • 13087 перегляди
Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки – співачка показала новонароджену донькуPhoto13 листопада, 22:05 • 13208 перегляди
У Фінській затоці атакували російський військовий корабель – серед екіпажу є загиблі та поранені13 листопада, 22:16 • 11759 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 63707 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 64593 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 64395 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 62750 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 63392 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів05:05 • 1658 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи04:07 • 2458 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками03:52 • 2440 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня03:05 • 3076 перегляди
У Монголії знайшли стародавню гробницю з римським склом і унікальними золотими прикрасами02:05 • 3768 перегляди
Актуальне
Опалення
Серіали
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136
IRIS-T

Понад 1700 окупантів за добу: Генштаб розкрив нові масштаби втрат росії на фронті

Київ • УНН

 • 2582 перегляди

Генштаб повідомив про 1710 загиблих окупантів за добу. Загальні втрати особового складу росії сягнули приблизно 1 620 630 осіб.

Понад 1700 окупантів за добу: Генштаб розкрив нові масштаби втрат росії на фронті

російська армія за минулу добу втратила ще 1710 військових, а загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 620 630 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої бронетехніки та артилерії. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на 14 листопада 2026 року, пише УНН.

Деталі

За оновленою статистикою, росія втратила 12 478 танків, з яких 6 – за останню добу. Кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 25 750 (+19), а артилерійських систем – до 52 355 (+33).

Крім того, загальні втрати реактивних систем залпового вогню становлять 2273 одиниці (+2), а засобів протиповітряної оборони – 1756.

Сотні безпілотників та одиниць техніки за добу

За добу російська армія втратила 448 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загалом від початку повномасштабної війни цей показник сягнув 607 531 одиниці.

Також українські військові знищили ще 4 наземні робототехнічні комплекси противника. Їхні загальні втрати становлять 3140 одиниць.

Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла14.11.26, 03:55 • 12615 переглядiв

Суттєвих втрат росія зазнала й серед автомобільної техніки та автоцистерн. За останню добу цей показник зріс на 302 одиниці – до 174 609.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія також втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни та 4905 одиниць спеціальної техніки.

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що дані про втрати російських військ продовжують уточнювати.

ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – монітори14.11.26, 03:16 • 12390 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна