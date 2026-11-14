Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла

Сили оборони України дедалі активніше застосовують крилаті ракети вітчизняного виробництва "Нептун" для ударів по військових об'єктах росії. З серпня 2026 року офіційно повідомляли про 9 таких атак – це більш ніж удвічі перевищує кількість ударів за попередні 4 місяці. Така динаміка може свідчити про нарощування виробництва ракет і вдосконалення способів їхнього застосування. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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За підрахунками військових аналітиків, лише за останні 30 днів українські військові здійснили 5 результативних ударів із застосуванням ракет "Нептун". Два з них припали на листопад.

Зростання кількості повідомлень про застосування українських крилатих ракет може свідчити про збільшення запасів озброєння та нарощування темпів його виробництва.

Як пояснюють у Defense Express, стабільне постачання ракет дозволяє Силам оборони підтримувати високу інтенсивність ударів по військових об'єктах противника.

Українські ракети дедалі частіше уражають цілі в росії

Серед результатів застосування "Нептунів" аналітики згадують удари по Новоросійську, під час яких було уражено російський фрегат "Адмирал Эссен", а також атаку по літаках Су-34 у жовтні.

Крім того, українські ракети неодноразово застосовували для ураження підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

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Зокрема, в ніч на 13 листопада Сили оборони завдали ударів по об'єктах виробництва, обслуговування та зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону. Серед цілей були потужності підприємства "Іонос", яке виготовляє ударні дрони "Альоша", та сервісно-логістичний центр компанії "Аеро-Хіт", пов'язаної з виробництвом FPV-дронів "Велес".

Водночас аналітики припускають, що збільшення кількості успішних ударів може бути пов'язане не лише з нарощуванням виробництва, а й із модернізацією самих ракет.

Йдеться, зокрема, про можливе вдосконалення їхніх характеристик, а також розвиток тактики подолання російської протиповітряної оборони.

У Defense Express зазначають, що комбіновані атаки із застосуванням різних засобів ураження ускладнюють роботу російської ППО та можуть підвищувати результативність ракетних ударів.

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