Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі
Київ • УНН
У Генштабі підтвердили удар «Нептунами» по підприємству «Протон-Електротекс» в Орлі. На об’єкті виникла пожежа, збитки уточнюють.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетними військами "Нептунами" "Протона-Електротекс" в російському Орлі, пише УНН.
У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області рф. Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи
Масштаби завданих збитків уточнюються.
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Чому це важливо
АТ "Протон-Електротекс", як вказано, — провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства — модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.
"Чому це важливо: ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія рф б'є по українських містах", - ідеться у повідомленні Генштабу.
"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.
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