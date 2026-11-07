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Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

У Генштабі підтвердили удар «Нептунами» по підприємству «Протон-Електротекс» в Орлі. На об’єкті виникла пожежа, збитки уточнюють.

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетними військами "Нептунами" "Протона-Електротекс" в російському Орлі, пише УНН.

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун" ВМС ЗСУ, завдали удару по підприємству російського ВПК АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області рф. Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи

- повідомили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"07.11.26, 02:17 • 10305 переглядiв

Чому це важливо

АТ "Протон-Електротекс", як вказано, — провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства — модулі для крилатих авіаційних ракет Х-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.

"Чому це важливо: ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія рф б'є по українських містах", - ідеться у повідомленні Генштабу.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

У рф після нічної атаки зафіксували пожежу на Саратовському НПЗ07.11.26, 09:43 • 1730 переглядiв

Юлія Шрамко

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