В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"

У російському місті орел, ймовірно, ракети атакують район промислового кластера "Протон". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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На тлі ударів мешканці повідомляють про пожежу і публікують відповідні відео.

Орел. Наслідки ракетного удару. Моніторингові канали рф пишуть про пуски FP-5 Flamingo - йдеться в одному з повідомлень.

Довідково

АТ "Протон" - великий російський виробник оптоелектроніки з повним циклом виробництва. Його компоненти застосовуються в балістичних ракетах "Іскандер-М", авіаційних крилатих ракетах С-71 "Килим" та комплексах "Панцир-С1".

Нагадаємо

У жовтні в російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон". Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму.

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