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В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В орлі повідомляють про пожежу біля промислового кластера "Протон" після ймовірного ракетного удару. OSINT-канали пишуть про влучання FP-5 Flamingo.

В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"

У російському місті орел, ймовірно, ракети атакують район промислового кластера "Протон". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

Деталі

На тлі ударів мешканці повідомляють про пожежу і публікують відповідні відео.

Орел. Наслідки ракетного удару. Моніторингові канали рф пишуть про пуски FP-5 Flamingo

- йдеться в одному з повідомлень.

Довідково

АТ "Протон" - великий російський виробник оптоелектроніки з повним циклом виробництва. Його компоненти застосовуються в балістичних ракетах "Іскандер-М", авіаційних крилатих ракетах С-71 "Килим" та комплексах "Панцир-С1".

Нагадаємо

У жовтні в російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон". Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму.

Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росії01.11.26, 11:54 • 17146 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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