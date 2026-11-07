В російському орлі повідомляють про ракетний удар по військовому заводу "Протон"
Київ • УНН
В орлі повідомляють про пожежу біля промислового кластера "Протон" після ймовірного ракетного удару. OSINT-канали пишуть про влучання FP-5 Flamingo.
У російському місті орел, ймовірно, ракети атакують район промислового кластера "Протон". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
Деталі
На тлі ударів мешканці повідомляють про пожежу і публікують відповідні відео.
Орел. Наслідки ракетного удару. Моніторингові канали рф пишуть про пуски FP-5 Flamingo
Довідково
АТ "Протон" - великий російський виробник оптоелектроніки з повним циклом виробництва. Його компоненти застосовуються в балістичних ракетах "Іскандер-М", авіаційних крилатих ракетах С-71 "Килим" та комплексах "Панцир-С1".
Нагадаємо
У жовтні в російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон". Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму.
Fire Point підтвердила ураження Кстовського НПЗ - одного з найбільших нафтопереробних заводів росії01.11.26, 11:54 • 17146 переглядiв