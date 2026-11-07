В российском Орле сообщают о ракетном ударе по военному заводу «Протон»

В российском городе Орле, вероятно, ракеты атакуют район промышленного кластера «Протон». Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Подробности

На фоне ударов жители сообщают о пожаре и публикуют соответствующие видео.

Орёл. Последствия ракетного удара. Мониторинговые каналы РФ пишут о пусках FP-5 Flamingo — говорится в одном из сообщений.

Справочно

АО «Протон» — крупный российский производитель оптоэлектроники с полным циклом производства. Его компоненты применяются в баллистических ракетах «Искандер-М», авиационных крылатых ракетах С-71 «Ковёр» и комплексах «Панцирь-С1».

Напомним

В октябре в российском городе Орле под атакой оказался завод «Протон». Местные жители сообщали как минимум о четырёх взрывах. Над городом поднялся большой столб дыма.

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