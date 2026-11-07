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Financial Times

У рф після нічної атаки зафіксували пожежу на Саратовському НПЗ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

У Саратові після нічних вибухів загорівся нафтопереробний завод «Роснафти». Також повідомляють про пожежу біля заводу «Алмаз» у ростові.

У рф після нічної атаки зафіксували пожежу на Саратовському НПЗ

Саратовський НПЗ загорівся у рф після нічної атаки 7 листопада. Про це повідомили моніторингові ресурси і підтвердив OSINT-аналіз ASTRA, пише УНН.

Деталі

У ніч на 7 листопада у Саратові, за повідомленнями, не менше 2 разів звучала сирена повітряної небезпеки, очевидці та читачі ASTRA публікували кадри зі спалахами та звуками вибухів.

За опублікованим кадром очевидця OSINT-експерт ASTRA встановив, що "горить Саратовський НПЗ".

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За даними моніторингових ресурсів, "уночі також згорів склад біля заводу "Алмаз" у Ростові", а також був ракетний удар по військовому заводу "Протон".

Доповнення

Саратовський нафтопереробний завод "роснефти" - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Раніше Саратовський НПЗ неодноразово потрапляв під удари. Завод кілька разів припиняв свою роботу внаслідок пошкоджень від атак: наприклад, у вересні 2026 року, повідомляло Reuters.

Юлія Шрамко

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Reuters