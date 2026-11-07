В рф после ночной атаки зафиксировали пожар на Саратовском НПЗ
Киев • УНН
В Саратове после ночных взрывов загорелся нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Также сообщают о пожаре возле завода «Алмаз» в Ростове.
Саратовский НПЗ загорелся в рф после ночной атаки 7 ноября. Об этом сообщили мониторинговые ресурсы и подтвердил OSINT-анализ ASTRA, пишет УНН.
Подробности
В ночь на 7 ноября в Саратове, по сообщениям, не менее 2 раз звучала сирена воздушной опасности, очевидцы и читатели ASTRA публиковали кадры со вспышками и звуками взрывов.
По опубликованным кадрам очевидца OSINT-эксперт ASTRA установил, что "горит Саратовский НПЗ".
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По данным мониторинговых ресурсов, "ночью также сгорел склад возле завода "Алмаз" в Ростове", а также был нанесён ракетный удар по военному заводу "Протон".
Дополнение
Саратовский нефтеперерабатывающий завод "роснефти" — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. По состоянию на 2023 год объём переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.
Ранее Саратовский НПЗ неоднократно подвергался ударам. Завод несколько раз прекращал свою работу вследствие повреждений от атак: например, в сентябре 2026 года, сообщало Reuters.