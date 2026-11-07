Генштаб подтвердил поражение "Нептунами" производителя комплектующих для ракет рф "Протон" в Орле
Киев • УНН
В Генштабе подтвердили удар «Нептунами» по предприятию «Протон-Электротекс» в Орле. На объекте возник пожар, ущерб уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетными войсками "Нептунами" "Протон-Электротекс" в российском Орле, пишет УНН.
В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун" ВМС ВСУ, нанесли удар по предприятию российского ВПК АО "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области рф. Зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
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Почему это важно
АО "Протон-Электротекс", как указано, — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия — модули для крылатых авиационных ракет Х-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и т. д.
"Почему это важно: поражение предприятия усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми армия рф бьет по украинским городам", — говорится в сообщении Генштаба.
"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.
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