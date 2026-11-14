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Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло

Киев • УНН

 • 12781 просмотра

С августа 2026 года Украина официально нанесла девять ударов «Нептунами», в том числе по целям в Новороссийске и Ростове-на-Дону. Аналитики связывают рост результативности с производством, модернизацией ракет и новой тактикой.

Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло

Силы обороны Украины всё активнее применяют крылатые ракеты отечественного производства «Нептун» для ударов по военным объектам России. С августа 2026 года официально сообщалось о 9 таких атаках — это более чем вдвое превышает количество ударов за предыдущие 4 месяца. Такая динамика может свидетельствовать о наращивании производства ракет и совершенствовании способов их применения. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По подсчётам военных аналитиков, только за последние 30 дней украинские военные осуществили 5 результативных ударов с применением ракет «Нептун». Два из них пришлись на ноябрь.

Рост количества сообщений о применении украинских крылатых ракет может свидетельствовать об увеличении запасов вооружения и наращивании темпов его производства.

Как объясняют в Defense Express, стабильные поставки ракет позволяют Силам обороны поддерживать высокую интенсивность ударов по военным объектам противника.

Украинские ракеты всё чаще поражают цели в России

Среди результатов применения «Нептунов» аналитики упоминают удары по Новороссийску, во время которых был поражён российский фрегат «Адмирал Эссен», а также атаку по самолётам Су-34 в октябре.

Кроме того, украинские ракеты неоднократно применялись для поражения предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

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В частности, в ночь на 13 ноября Силы обороны нанесли удары по объектам производства, обслуживания и хранения беспилотников в Ростове-на-Дону. Среди целей были мощности предприятия «Ионос», которое производит ударные дроны «Алёша», и сервисно-логистический центр компании «Аэро-Хит», связанной с производством FPV-дронов «Велес».

В то же время аналитики предполагают, что увеличение количества успешных ударов может быть связано не только с наращиванием производства, но и с модернизацией самих ракет.

Речь, в частности, идёт о возможном совершенствовании их характеристик, а также развитии тактики преодоления российской противовоздушной обороны.

В Defense Express отмечают, что комбинированные атаки с применением различных средств поражения усложняют работу российской ПВО и могут повышать результативность ракетных ударов.

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Степан Гафтко

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