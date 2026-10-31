Генштаб подтвердил поражение производства ракетного топлива рф - задействованы дроны и "Нептун"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по производству ракетного топлива — поражено предприятие российского ВПК "Комбинат "Каменский"" в Каменске-Шахтинском Ростовской области рф с применением ударных дронов и береговых ракетных комплексов ВМС ВСУ "Нептун", пишет УНН.

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины поразили предприятие российского ВПК "Комбинат "Каменский"" в Каменске-Шахтинском Ростовской области рф. Поражение было комплексным — задействованы ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун". Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха

Как указано, "Комбинат "Каменский"" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

"Почему это важно: удары по производству твердого ракетного топлива снижают способность армии рф обстреливать украинские населенные пункты из реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Также поражены четыре склада материально-технических средств армии рф в районах Харцызска и Докучаевска Донецкой области, Нововасильевки Запорожской области и Новоайдара в Луганской области