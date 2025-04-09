BM-30 Smerch

23 марта россияне обстреляли Донецкую область, убив двух мужчин в Донецком и Покровске. Еще один мужчина получил ранения в результате обстрела.
Российская армия нанесла удар по Покровску. В результате атаки три человека погибли, еще один получил ранения. В Краматорске также есть раненый, а в Разливе два человека пострадали от FPV-дрона.
В Славянске два человека ранены в результате атаки дронов, а в Константиновке один человек погиб и двое ранены из-за обстрела из РСЗО. Россияне 16 раз обстреляли Донецкую область за сутки.
Россияне ударили по Константиновке из РСЗО "Смерч", ранив супругов. В Покровске ранены мужчина, женщина и их 15-летний сын, а также еще трое гражданских.
В результате пяти авиаударов и ракетного обстрела в Константиновке пострадало 8 человек. Повреждены жилые дома, больница, магазины и критическая инфраструктура.
За сутки рф нанесла более 4000 ударов по 9 населенным пунктам Донецкой области, поврежден 61 гражданский объект. В Покровске разрушена больница и поврежден перинатальный центр. В области пострадали трое мирных жителей.
Российские войска атаковали центр Краматорска БПЛА, без жертв. За сутки в Донецкой области зафиксировано 3784 вражеских удара, 1 погибший и 18 раненых, повреждено 89 гражданских объектов.
В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.
Начальник Покровской ГВА сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью и замедлении эвакуации. За сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 гражданских.
Оккупанты пытались разрушить гражданскую переправу через реку Оскол в Харьковской области. Атака усложнила доставку гуманитарной помощи и эвакуацию местных жителей.
Оккупанты обстреляли село Орешанка из РСЗО «Торнадо», повредив дома и инфраструктуру. Также зафиксированы атаки дронов-камикадзе в Харькове и авиабомб в Богодуховском районе.
Агенты "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге в тверской области рф, соединяющей два стратегических арсенала. Это усложнило поставки ракет "Искандер", "Точка-У" и других боеприпасов для российских войск.
В результате обстрела села Первомарьевка погиб 11-летний мальчик, еще два человека ранены, среди них 13-летняя девушка. Глава Донецкой ОВА призывает жителей эвакуироваться из-за опасности.
В Покровской громаде остается 17 тыс. человек, в Курахово - около 700-800. За сутки с линии фронта эвакуированы 214 человек и 10 детей, при этом враг продолжает массированные обстрелы региона.
Российские войска атаковали Чугуев и Харьков, в результате чего пострадали 15 гражданских, среди них пятеро детей. В Чугуеве использовали РСЗО «Торнадо-С», а в Харькове авиационной бомбой поврежден жилой дом.
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, ранены 13 человек. Повреждены 70 гражданских объектов в 8 населенных пунктах, включая 22 жилых дома.
Нардеп Егор Чернев сообщил об успешных испытаниях украинских баллистических ракет для ОТРК «Гром». Результаты скоро увидят в Украине и РФ, но есть проблемы с производством ракет для РСЗО «Ольха».
Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.
За сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Донецкой области, повредив 83 гражданских объекта. Среди пострадавших есть дети, больше всего разрушений претерпели Краматорск, Удачное и Шахово.
Российские войска обстреляли Харьков и 5 районов области. Погибла 82-летняя женщина, ранены 5 человек, в том числе 4 полицейских. Повреждены дома, автомобили и инфраструктура.
Российские войска обстреляли поселок Старый Салтов в Харьковской области, ранив трех полицейских. Открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив 17 населенных пунктов. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей.
На складе в краснодарском крае рф, атакованном беспилотниками, хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы "Смерч".
Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области. Погибло трое местных жителей, восемь ранены. Повреждены 58 гражданских объектов, включая жилые дома и учебные заведения.
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждено 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2766 ударов. В Константиновке дважды применили кассетные боеприпасы, повреждены 13 гражданских объектов.
Российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области 2849 раз за сутки. Больше всего пострадала Константиновка, где погибло 14 гражданских, включая 2 детей, и ранено 40 человек.
После утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку, ранены 2 гражданских.
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в целом нанеся 2878 по региону ударов за сутки. Повреждены 83 гражданских объекта, включая жилые дома, медучреждение и учебное заведение.
Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.