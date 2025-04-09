BM-30 Smerch

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29071 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека и один ранен

23 марта россияне обстреляли Донецкую область, убив двух мужчин в Донецком и Покровске. Еще один мужчина получил ранения в результате обстрела.

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Оккупанты ударили по Покровску: трое погибших, один раненый

Российская армия нанесла удар по Покровску. В результате атаки три человека погибли, еще один получил ранения. В Краматорске также есть раненый, а в Разливе два человека пострадали от FPV-дрона.

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По Славянску россияне ударили 6 дронами, по Константиновке - "Смерчем": есть погибший и раненые

В Славянске два человека ранены в результате атаки дронов, а в Константиновке один человек погиб и двое ранены из-за обстрела из РСЗО. Россияне 16 раз обстреляли Донецкую область за сутки.

Война • 20 марта, 08:39 • 11506 просмотра

Армия рф атаковала Константиновку и Покровск: ранены 8 гражданских, среди них - ребенок

Россияне ударили по Константиновке из РСЗО "Смерч", ранив супругов. В Покровске ранены мужчина, женщина и их 15-летний сын, а также еще трое гражданских.

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Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

В результате пяти авиаударов и ракетного обстрела в Константиновке пострадало 8 человек. Повреждены жилые дома, больница, магазины и критическая инфраструктура.

Война • 9 марта, 00:41 • 49800 просмотра

Донецкая область: более 4000 вражеских ударов, войска рф разрушили больницу и повредили перинатальный центр в Покровске

За сутки рф нанесла более 4000 ударов по 9 населенным пунктам Донецкой области, поврежден 61 гражданский объект. В Покровске разрушена больница и поврежден перинатальный центр. В области пострадали трое мирных жителей.

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Российский дрон утром атаковал центр Краматорска: что известно

Российские войска атаковали центр Краматорска БПЛА, без жертв. За сутки в Донецкой области зафиксировано 3784 вражеских удара, 1 погибший и 18 раненых, повреждено 89 гражданских объектов.

Война • 31 января, 11:51 • 31936 просмотра

Армия рф нанесла удары по Константиновке и Краматорску: есть погибший и раненые

В результате российских ударов по Константиновке и Краматорску погиб один человек, трое ранены. Повреждены по меньшей мере 16 частных домов и 2 автомобиля.

Война • 23 января, 10:39 • 27299 просмотра

В Покровске осталось 7 300 человек, эвакуация замедлилась из-за ухудшения ситуации - ГВА

Начальник Покровской ГВА сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью и замедлении эвакуации. За сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 7 гражданских.

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россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области - ОВА

Оккупанты пытались разрушить гражданскую переправу через реку Оскол в Харьковской области. Атака усложнила доставку гуманитарной помощи и эвакуацию местных жителей.

Общество • 6 января, 15:27 • 23118 просмотра

россияне утром атаковали Харьковскую область из "Торнадо": что известно о последствиях

Оккупанты обстреляли село Орешанка из РСЗО «Торнадо», повредив дома и инфраструктуру. Также зафиксированы атаки дронов-камикадзе в Харькове и авиабомб в Богодуховском районе.

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"АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге рф: под угрозой поставки "Искандеров"

Агенты "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге в тверской области рф, соединяющей два стратегических арсенала. Это усложнило поставки ракет "Искандер", "Точка-У" и других боеприпасов для российских войск.

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Оккупанты ударили кассетным снарядом по селу в Донецкой области: погиб 11-летний мальчик, есть раненые

В результате обстрела села Первомарьевка погиб 11-летний мальчик, еще два человека ранены, среди них 13-летняя девушка. Глава Донецкой ОВА призывает жителей эвакуироваться из-за опасности.

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Эвакуация в Покровске и Курахово: сколько детей остаются в громадах

В Покровской громаде остается 17 тыс. человек, в Курахово - около 700-800. За сутки с линии фронта эвакуированы 214 человек и 10 детей, при этом враг продолжает массированные обстрелы региона.

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Армия рф ночью ударила по Чугуеву: среди пострадавших четверо детей

Российские войска атаковали Чугуев и Харьков, в результате чего пострадали 15 гражданских, среди них пятеро детей. В Чугуеве использовали РСЗО «Торнадо-С», а в Харькове авиационной бомбой поврежден жилой дом.

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Двое погибших и 13 раненых - последствия обстрелов рф Донетчины

В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, ранены 13 человек. Повреждены 70 гражданских объектов в 8 населенных пунктах, включая 22 жилых дома.

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Скоро будут конкретные результаты, которые увидят не только в Украине, а и в рф: нардеп о ракетах для ОТРК "Гром"

Нардеп Егор Чернев сообщил об успешных испытаниях украинских баллистических ракет для ОТРК «Гром». Результаты скоро увидят в Украине и РФ, но есть проблемы с производством ракет для РСЗО «Ольха».

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Армия рф атаковала Харьков и пять районов: есть погибшая и пять раненых, в том числе 4 полицейских

Российские войска обстреляли Харьков и 5 районов области. Погибла 82-летняя женщина, ранены 5 человек, в том числе 4 полицейских. Повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

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Трое полицейских получили ранения в результате вражеского обстрела в Харьковской области

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Донецкую область россияне обстреляли 2908 раз за сутки

Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив 17 населенных пунктов. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей.

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На "демилитаризованном" складе в краснодарском крае рф хранили северокорейские ракеты - ЦПД СНБО

На складе в краснодарском крае рф, атакованном беспилотниками, хранились северокорейские ракеты KN23 и боеприпасы "Смерч".

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Трое погибших, восемь раненых, повреждены учебные заведения - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Российские войска обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области. Погибло трое местных жителей, восемь ранены. Повреждены 58 гражданских объектов, включая жилые дома и учебные заведения.

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российские удары по Донецкой области: 3 погибших, 9 раненых за сутки

Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждено 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.

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По Константиновке оккупанты дважды ударили кассетными боеприпасами, за сутки в Донецкой области из-за обстрелов рф трое погибших и 5 раненых

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2766 ударов. В Константиновке дважды применили кассетные боеприпасы, повреждены 13 гражданских объектов.

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Донецкая область: россияне ночью ударили дроном по Селидово, за сутки более 2,8 тыс. атак рф

Российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области 2849 раз за сутки. Больше всего пострадала Константиновка, где погибло 14 гражданских, включая 2 детей, и ранено 40 человек.

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После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

После утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку, ранены 2 гражданских.

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Донецкая область: россияне сбросили авиабомбы на Гродовку и Раздольное, за сутки есть погибший и 3 раненых

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в целом нанеся 2878 по региону ударов за сутки. Повреждены 83 гражданских объекта, включая жилые дома, медучреждение и учебное заведение.

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Донецкая область: армия рф ночью нанесла 11 ракетных ударов по Покровску и Мирнограду

Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.

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