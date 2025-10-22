Атака по брянскому химзаводу – это не про пробирки с соединениями, а мощный удар по боеспособности врага – Мадьяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный по позывному Мадьяр, прокомментировал значение ночного удара Сил обороны Украины по брянскому химическому заводу в России. По его словам, это не просто атака на промышленный объект, а целенаправленный удар по логистической и технической способности российской армии. Об этом командующий СБС написал в своем Телеграме, сообщает УНН.

Подробности

Бровди подчеркнул, что уничтоженный завод в Брянске играл ключевую роль в обеспечении передовой российских войск. Там проводили ремонт тяжелого вооружения, в частности систем ТОС "Солнцепек", реактивных систем "Град", "Ураган" и "Торнадо", а также производство боеприпасов для артиллерии, инженерных средств и крылатых ракет Х-59.

ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане

Отпетый ночью комбинированным ударом Сил обороны Украины брянский химзавод – это не про пробирки с соединениями. Это мощный пизд**ль по червячьей боеспособности на поле боя, здесь и сейчас – подчеркнул Мадьяр.

По его словам, это один из ряда глубинных ударов, которые Силы обороны наносят по критической и топливно-энергетической инфраструктуре противника – дронами и ракетами, в тесном взаимодействии воздушных, ракетных и беспилотных подразделений.

Синергия усилий воздушных, ракетных и беспилотных составляющих Сил обороны Украины. Были вчера, есть сегодня и будут завтра – отметил командующий СБС.

Мадьяр также подчеркнул, что удары подобного типа не являются актом возмездия, а частью системной работы по снижению боевого потенциала России.

Не ищите здесь симметрии с ударами врага. Это не ответные действия, но последовательно наращиваемый ежедневный труд – не ради сенсаций, а ради утоления и подавления мощности давления врага – добавил он.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф