Эксклюзив
14:00 • 638 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2138 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3666 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5364 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 4996 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6538 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15344 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16951 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26087 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31554 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Атака по брянскому химзаводу – это не про пробирки с соединениями, а мощный удар по боеспособности врага – Мадьяр

Киев • УНН

 • 2720 просмотра

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, известный как Мадьяр, прокомментировал ночной удар по брянскому химическому заводу. Он отметил, что это целенаправленный удар по логистической и технической способности российской армии, а не просто атака на промышленный объект.

Атака по брянскому химзаводу – это не про пробирки с соединениями, а мощный удар по боеспособности врага – Мадьяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный по позывному Мадьяр, прокомментировал значение ночного удара Сил обороны Украины по брянскому химическому заводу в России. По его словам, это не просто атака на промышленный объект, а целенаправленный удар по логистической и технической способности российской армии. Об этом командующий СБС написал в своем Телеграме, сообщает УНН.

Подробности

Бровди подчеркнул, что уничтоженный завод в Брянске играл ключевую роль в обеспечении передовой российских войск. Там проводили ремонт тяжелого вооружения, в частности систем ТОС "Солнцепек", реактивных систем "Град", "Ураган" и "Торнадо", а также производство боеприпасов для артиллерии, инженерных средств и крылатых ракет Х-59.

ГУР Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу в дагестане22.10.25, 15:31 • 1104 просмотра

Отпетый ночью комбинированным ударом Сил обороны Украины брянский химзавод – это не про пробирки с соединениями. Это мощный пизд**ль по червячьей боеспособности на поле боя, здесь и сейчас 

– подчеркнул Мадьяр.

По его словам, это один из ряда глубинных ударов, которые Силы обороны наносят по критической и топливно-энергетической инфраструктуре противника – дронами и ракетами, в тесном взаимодействии воздушных, ракетных и беспилотных подразделений.

Синергия усилий воздушных, ракетных и беспилотных составляющих Сил обороны Украины. Были вчера, есть сегодня и будут завтра 

– отметил командующий СБС.

Мадьяр также подчеркнул, что удары подобного типа не являются актом возмездия, а частью системной работы по снижению боевого потенциала России.

Не ищите здесь симметрии с ударами врага. Это не ответные действия, но последовательно наращиваемый ежедневный труд – не ради сенсаций, а ради утоления и подавления мощности давления врага 

– добавил он.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф21.10.25, 22:58 • 44449 просмотров

Степан Гафтко

