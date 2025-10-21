$41.760.03
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 9096 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 15165 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 24308 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 36838 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 22770 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 22356 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23514 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22650 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 21418 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф

Киев • УНН

 • 3770 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода в рф 21 октября 2025 года. Украинские войска применили ракеты Storm Shadow по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода в рф – украинские войска нанесли массированный комбинированный удар по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса противника. Применялись, в частности, ракеты воздушного базирования Storm Shadow, передает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

21 октября 2025 года Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в координации с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими обороны осуществили комбинированный ракетно-авиационный удар по брянскому химическому заводу. По сообщению Генштаба, среди примененных средств – воздушные ракеты Storm Shadow, преодолевшие российскую систему ПВО.

Генштаб ВСУ: за день – 151 бой, россияне атакуют вдоль всего фронта, чаще всего на Покровском направлении21.10.25, 22:43 • 1402 просмотра

Результаты поражения пока уточняются. В ведомстве подчеркнули, что удар является частью системной операции Сил обороны по поражению объектов ВПК страны-агрессора с целью ослабления ее наступательного потенциала.

Брянский химический завод в российской промышленной структуре играет важную роль: там производят порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива – материалы, используемые в боеприпасах и ракетах, которыми обстреливают территорию Украины.

Дроны атаковали подстанцию на брянщине и ТЭЦ в смоленске21.10.25, 22:44 • 1462 просмотра

Степан Гафтко

