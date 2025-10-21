Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода в рф – украинские войска нанесли массированный комбинированный удар по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса противника. Применялись, в частности, ракеты воздушного базирования Storm Shadow, передает Генштаб, пишет УНН.
Подробности
21 октября 2025 года Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в координации с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими обороны осуществили комбинированный ракетно-авиационный удар по брянскому химическому заводу. По сообщению Генштаба, среди примененных средств – воздушные ракеты Storm Shadow, преодолевшие российскую систему ПВО.
Результаты поражения пока уточняются. В ведомстве подчеркнули, что удар является частью системной операции Сил обороны по поражению объектов ВПК страны-агрессора с целью ослабления ее наступательного потенциала.
Брянский химический завод в российской промышленной структуре играет важную роль: там производят порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива – материалы, используемые в боеприпасах и ракетах, которыми обстреливают территорию Украины.
