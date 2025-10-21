Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф 21 жовтня 2025 року. Українські війська застосували ракети Storm Shadow по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу.
Деталі
21 жовтня 2025 року Повітряні Сили Збройних сил України в координації з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими оборони здійснили комбінований ракетно-авіаційний удар по брянському хімічному заводу. За повідомленням Генштабу, серед застосованих засобів – повітряні ракети Storm Shadow, які подолали російську систему ППО.
Результати ураження наразі уточнюються. У відомстві наголосили, що удар є частиною системної операції Сил оборони з ураження об’єктів ВПК країни-агресорки з метою послаблення її наступального потенціалу.
Брянський хімічний завод у російській промисловій структурі виконує важливу роль: там виробляють порох, вибухові речовини і компоненти ракетного пального – матеріали, що використовуються у боєприпасах і ракетах, якими обстрілюють територію України.
