Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 10054 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 15460 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 24594 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 37192 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
21 жовтня, 12:57 • 22834 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22406 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23547 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22678 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21443 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф

Київ • УНН

 • 4280 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф 21 жовтня 2025 року. Українські війська застосували ракети Storm Shadow по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу в рф – українські війська завдали масованого комбінованого удару по стратегічному об'єкту військово-промислового комплексу супротивника. Застосовувалися, зокрема, ракети повітряного базування Storm Shadow, передає Генштаб, пише УНН.

Деталі

21 жовтня 2025 року Повітряні Сили Збройних сил України в координації з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими оборони здійснили комбінований ракетно-авіаційний удар по брянському хімічному заводу. За повідомленням Генштабу, серед застосованих засобів – повітряні ракети Storm Shadow, які подолали російську систему ППО.

Генштаб ЗСУ: за день – 151 бій, росіяни атакують вздовж усього фронту, найчастіше на Покровському напрямку 21.10.25, 22:43

Результати ураження наразі уточнюються. У відомстві наголосили, що удар є частиною системної операції Сил оборони з ураження об’єктів ВПК країни-агресорки з метою послаблення її наступального потенціалу.

Брянський хімічний завод у російській промисловій структурі виконує важливу роль: там виробляють порох, вибухові речовини і компоненти ракетного пального – матеріали, що використовуються у боєприпасах і ракетах, якими обстрілюють територію України.

Дрони атакували підстанцію на брянщині та ТЕЦ у смоленську 21.10.25, 22:44

Степан Гафтко

