Дрони атакували підстанцію на брянщині та ТЕЦ у смоленську
Київ • УНН
Дрони ввечері 21 жовтня атакували ТЕЦ на території росії.
У Трубчевську в брянській області росії дрони уразили місцеву підстанцію, а у російському смоленську - ТЕЦ, повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, дрони атакували підстанцію у Трубчевську в брянській області рф.
Також повідомляється про удар по ТЕЦ у смоленську. Внаслідок ударів у частині міста пропало світло.
Нагадаємо
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях.