Дроны атаковали подстанцию на брянщине и ТЭЦ в смоленске
Киев • УНН
Дроны вечером 21 октября атаковали ТЭЦ на территории России.
В Трубчевске Брянской области россии беспилотники поразили местную подстанцию, а в российском Смоленске - ТЭЦ, сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.
Подробности
Как сообщают местные Telegram-каналы, дроны атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области РФ.
Также сообщается об ударе по ТЭЦ в Смоленске. В результате ударов в части города пропал свет.
Напомним
Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили вражеские цели на временно оккупированных территориях.