СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрони
Київ • УНН
Спецпризначенці СБУ знищили два легкомоторні літаки окупантів на тимчасово окупованих територіях. Ці літаки використовувалися для збиття українських далекобійних дронів.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Цього разу українські спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів.
Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!
Нагадаємо
У серпні безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. Знищено літак Су-30СМ, пошкоджено ще один та три Су-24, а також уражено склад авіаційного озброєння.