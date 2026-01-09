На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка

Поблизу острова Сент-Круа, що на Віргінських островах США, стався рідкісний випадок нападу акули, у результаті якого загинула громадянка США. Про це на пресконференції у п'ятницю повідомили місцеві чиновники, пише УНН.

Деталі

Загиблою виявилася 56-річна Арлін Лілліс із Міннесоти. Напад стався біля західного узбережжя острова. Рятувальні служби прибули на місце події оперативно, надавши жінці першу допомогу в екстремальних умовах. Потерпілу доставили до місцевої лікарні, проте від отриманих травм вона померла.

Поліція перевіряла інформацію про можливу другу жертву, але після обстеження периметра інших постраждалих не виявили. Вид акули, що напала на жінку, наразі не встановлено. Фахівці зазначають, що хоча акул у цих водах бачать часто, напади на людей є винятковим явищем.

Статистика та заходи безпеки

Представниця Департаменту планування та природних ресурсів Ніколь Анджелі підкреслила, що це лише другий подібний випадок у регіоні за останні десять років.

Зустрічі, що призводять до укусу, трапляються дуже рідко – заявила вона.

За даними Міжнародного файлу нападів акул (ISAF), з 1749 року на Віргінських островах США було зафіксовано лише чотири неспровоковані напади. Влада островів оголосила про плани встановити додаткові попереджувальні знаки на пляжах та посилити інформування туристів щодо правил безпеки при контакті з дикою природою. Розслідування причин, що змусили хижака підійти близько до берега, триває.

