На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 2582 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 11741 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 18630 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 19183 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 17344 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18017 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12999 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12877 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9036 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12947 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
84%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 11252 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 11463 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 9 січня, 15:51 • 7312 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 12566 перегляди
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 17:19 • 4662 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 12601 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 59247 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 87378 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 61085 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 83386 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Кирило Буданов
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 58707 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 61323 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 82827 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101214 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 141785 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка

На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка

Київ • УНН

 • 42 перегляди

56-річна Арлін Лілліс з Міннесоти загинула після нападу акули біля острова Сент-Круа. Це другий подібний випадок за десять років у регіоні.

На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка

Поблизу острова Сент-Круа, що на Віргінських островах США, стався рідкісний випадок нападу акули, у результаті якого загинула громадянка США. Про це на пресконференції у п'ятницю повідомили місцеві чиновники, пише УНН.

Деталі

Загиблою виявилася 56-річна Арлін Лілліс із Міннесоти. Напад стався біля західного узбережжя острова. Рятувальні служби прибули на місце події оперативно, надавши жінці першу допомогу в екстремальних умовах. Потерпілу доставили до місцевої лікарні, проте від отриманих травм вона померла.

Поліція перевіряла інформацію про можливу другу жертву, але після обстеження периметра інших постраждалих не виявили. Вид акули, що напала на жінку, наразі не встановлено. Фахівці зазначають, що хоча акул у цих водах бачать часто, напади на людей є винятковим явищем.

Статистика та заходи безпеки

Представниця Департаменту планування та природних ресурсів Ніколь Анджелі підкреслила, що це лише другий подібний випадок у регіоні за останні десять років.

Зустрічі, що призводять до укусу, трапляються дуже рідко

– заявила вона.

За даними Міжнародного файлу нападів акул (ISAF), з 1749 року на Віргінських островах США було зафіксовано лише чотири неспровоковані напади. Влада островів оголосила про плани встановити додаткові попереджувальні знаки на пляжах та посилити інформування туристів щодо правил безпеки при контакті з дикою природою. Розслідування причин, що змусили хижака підійти близько до берега, триває. 

Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти22.12.25, 20:22 • 6646 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Міннесота
Сполучені Штати Америки