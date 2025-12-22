Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти
Київ • УНН
У Каліфорнії акула напала на групу з 17 плавців, внаслідок чого 55-річна жінка зникла безвісти. Берегова охорона США проводить масштабну пошукову операцію, пляжі закриті.
Берегова охорона США та місцева влада Каліфорнії проводять масштабну пошукову операцію в районі мису Лаверс-Пойнт після ймовірного нападу великої білої акули на людей.Інцидент стався близько полудня у неділю. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Група з 17 осіб здійснювала заплив у відкритому морі, коли на одну з учасниць напав хижак. За словами очевидця, який спостерігав за водою з узбережжя, він бачив, як акула виринула з води, тримаючи у пащі щось схоже на людське тіло, після чого миттєво пішла на глибину.
Пошуки 55-річної жінки
Зниклу безвісти описують як 55-річну жінку зі світлим волоссям та блакитними очима. Решта учасників групи змогли самостійно дістатися берега, коли зрозуміли, що сталося. Речник Берегової охорони Крістофер Саппі підкреслив, що хоча свідчення очевидців вказують на атаку, факт нападу офіційно ще не підтверджено, оскільки тіло або фрагменти спорядження не знайдені.
Ми бачили, як хижак виринув з-під води і зник разом із жертвою. Акула більше не з’являлася на поверхні
Закриття пляжів та застереження експертів
Через трагедію влада закрила пляжі Лаверс-Пойнт, Мак-Абі та Сан-Карлос до вівторка. Пошукові бригади використовують авіацію та катери, проте станом на вечір неділі результатів немає.
Кріс Лоу, керівник Лабораторії акул Каліфорнійського державного університету, нагадав, що попри рідкість таких випадків, люди мають пам'ятати про ризики.
Нам просто потрібно пам’ятати, що акули завжди є десь поруч. Це їхній дім, а ми – гості. Потрібно бути особливо обережними під час купання на світанку та в сутінках
Це не перший подібний випадок у цій локації: у 2022 році плавець у Лаверс-Пойнт дивом вижив після атаки великої білої акули.
В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані27.11.25, 16:49 • 3717 переглядiв