Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти

16:37 • 4072 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 16611 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 14724 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 16979 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 19651 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19198 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19724 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17435 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13355 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12468 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного22 грудня, 08:57 • 6260 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 25506 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 26084 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 14621 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни14:37 • 5406 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 16607 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 26252 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 60737 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 82712 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 117224 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Сергій Кислиця
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 606 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 5194 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 33779 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 31319 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33773 перегляди
Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти

Київ • УНН

 • 128 перегляди

У Каліфорнії акула напала на групу з 17 плавців, внаслідок чого 55-річна жінка зникла безвісти. Берегова охорона США проводить масштабну пошукову операцію, пляжі закриті.

Акула атакувала 17 плавців у Каліфорнії: жінка зникла безвісти

Берегова охорона США та місцева влада Каліфорнії проводять масштабну пошукову операцію в районі мису Лаверс-Пойнт після ймовірного нападу великої білої акули на людей.Інцидент стався близько полудня у неділю. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Група з 17 осіб здійснювала заплив у відкритому морі, коли на одну з учасниць напав хижак. За словами очевидця, який спостерігав за водою з узбережжя, він бачив, як акула виринула з води, тримаючи у пащі щось схоже на людське тіло, після чого миттєво пішла на глибину.

Пошуки 55-річної жінки

Зниклу безвісти описують як 55-річну жінку зі світлим волоссям та блакитними очима. Решта учасників групи змогли самостійно дістатися берега, коли зрозуміли, що сталося. Речник Берегової охорони Крістофер Саппі підкреслив, що хоча свідчення очевидців вказують на атаку, факт нападу офіційно ще не підтверджено, оскільки тіло або фрагменти спорядження не знайдені.

Ми бачили, як хижак виринув з-під води і зник разом із жертвою. Акула більше не з’являлася на поверхні 

– повідомив свідок офіційним особам.

Закриття пляжів та застереження експертів

Через трагедію влада закрила пляжі Лаверс-Пойнт, Мак-Абі та Сан-Карлос до вівторка. Пошукові бригади використовують авіацію та катери, проте станом на вечір неділі результатів немає.

Кріс Лоу, керівник Лабораторії акул Каліфорнійського державного університету, нагадав, що попри рідкість таких випадків, люди мають пам'ятати про ризики.

Нам просто потрібно пам’ятати, що акули завжди є десь поруч. Це їхній дім, а ми – гості. Потрібно бути особливо обережними під час купання на світанку та в сутінках 

– зазначив науковець.

Це не перший подібний випадок у цій локації: у 2022 році плавець у Лаверс-Пойнт дивом вижив після атаки великої білої акули.

В Австралії туристка загинула після нападу акули, чоловік у критичному стані27.11.25, 16:49 • 3717 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Тварини
Каліфорнія
Австралія