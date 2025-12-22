Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 4548 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 17541 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 15242 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 17465 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 20051 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 19407 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 19895 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17485 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13391 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12502 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого22 декабря, 08:57 • 7070 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 25973 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 26908 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 15090 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны14:37 • 6154 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 17541 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 27044 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 61080 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 83061 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 117590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Село
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 984 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 5558 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 33986 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 31520 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33912 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В Калифорнии акула напала на группу из 17 пловцов, в результате чего 55-летняя женщина пропала без вести. Береговая охрана США проводит масштабную поисковую операцию, пляжи закрыты.

Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести

Береговая охрана США и местные власти Калифорнии проводят масштабную поисковую операцию в районе мыса Лаверс-Пойнт после предполагаемого нападения большой белой акулы на людей. Инцидент произошел около полудня в воскресенье. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

Группа из 17 человек совершала заплыв в открытом море, когда на одну из участниц напал хищник. По словам очевидца, наблюдавшего за водой с побережья, он видел, как акула вынырнула из воды, держа в пасти что-то похожее на человеческое тело, после чего мгновенно ушла на глубину.

Поиски 55-летней женщины

Пропавшую без вести описывают как 55-летнюю женщину со светлыми волосами и голубыми глазами. Остальные участники группы смогли самостоятельно добраться до берега, когда поняли, что произошло. Представитель Береговой охраны Кристофер Саппи подчеркнул, что хотя показания очевидцев указывают на атаку, факт нападения официально еще не подтвержден, поскольку тело или фрагменты снаряжения не найдены.

Мы видели, как хищник вынырнул из-под воды и исчез вместе с жертвой. Акула больше не появлялась на поверхности 

– сообщил свидетель официальным лицам.

Закрытие пляжей и предостережения экспертов

Из-за трагедии власти закрыли пляжи Лаверс-Пойнт, Мак-Аби и Сан-Карлос до вторника. Поисковые бригады используют авиацию и катера, однако по состоянию на вечер воскресенья результатов нет.

Крис Лоу, руководитель Лаборатории акул Калифорнийского государственного университета, напомнил, что несмотря на редкость таких случаев, люди должны помнить о рисках.

Нам просто нужно помнить, что акулы всегда где-то рядом. Это их дом, а мы – гости. Нужно быть особенно осторожными во время купания на рассвете и в сумерках 

– отметил ученый.

Это не первый подобный случай в этой локации: в 2022 году пловец в Лаверс-Пойнт чудом выжил после атаки большой белой акулы.

В Австралии туристка погибла после нападения акулы, мужчина в критическом состоянии27.11.25, 16:49 • 3725 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Животные
Калифорния
Австралия