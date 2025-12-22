Акула атаковала 17 пловцов в Калифорнии: женщина пропала без вести

Береговая охрана США и местные власти Калифорнии проводят масштабную поисковую операцию в районе мыса Лаверс-Пойнт после предполагаемого нападения большой белой акулы на людей. Инцидент произошел около полудня в воскресенье. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Группа из 17 человек совершала заплыв в открытом море, когда на одну из участниц напал хищник. По словам очевидца, наблюдавшего за водой с побережья, он видел, как акула вынырнула из воды, держа в пасти что-то похожее на человеческое тело, после чего мгновенно ушла на глубину.

Пропавшую без вести описывают как 55-летнюю женщину со светлыми волосами и голубыми глазами. Остальные участники группы смогли самостоятельно добраться до берега, когда поняли, что произошло. Представитель Береговой охраны Кристофер Саппи подчеркнул, что хотя показания очевидцев указывают на атаку, факт нападения официально еще не подтвержден, поскольку тело или фрагменты снаряжения не найдены.

Мы видели, как хищник вынырнул из-под воды и исчез вместе с жертвой. Акула больше не появлялась на поверхности

Из-за трагедии власти закрыли пляжи Лаверс-Пойнт, Мак-Аби и Сан-Карлос до вторника. Поисковые бригады используют авиацию и катера, однако по состоянию на вечер воскресенья результатов нет.

Крис Лоу, руководитель Лаборатории акул Калифорнийского государственного университета, напомнил, что несмотря на редкость таких случаев, люди должны помнить о рисках.

Нам просто нужно помнить, что акулы всегда где-то рядом. Это их дом, а мы – гости. Нужно быть особенно осторожными во время купания на рассвете и в сумерках