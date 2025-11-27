$42.300.10
Эксклюзив
14:27 • 4504 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 4464 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 7922 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 7346 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 8540 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 12929 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10571 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10932 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13576 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25489 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
публикации
Эксклюзивы
В Австралии туристка погибла после нападения акулы, мужчина в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 694 просмотра

На австралийском пляже акула напала на двух туристов из Швейцарии: женщина погибла, мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу. Свидетели оказали первую помощь, а пляжи закрыли на 24 часа для поиска акулы.

В Австралии туристка погибла после нападения акулы, мужчина в критическом состоянии

На пляже Кроуди-Бей на восточном побережье Австралии акула напала на двух туристов из Швейцарии: женщина погибла на месте, а мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что экстренные службы вызвали около 6:30 утра после сообщений о нападении акулы на двух молодых людей, которым, по предварительной информации, было около 20 лет.

Свидетели оказали помощь паре до прибытия парамедиков скорой помощи Нового Южного Уэльса; однако женщина скончалась на месте происшествия 

– говорится в заявлении правоохранителей.

Мужчину в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу. Начальник скорой помощи Джошуа Смит отметил, что женщина умерла еще до прибытия медиков, одновременно похвалив прохожего, который наложил жгут на раненую ногу пострадавшего. По его словам, этот жгут "потенциально спас ему жизнь и позволил парамедикам скорой помощи Нового Южного Уэльса добраться до него и оказать первую помощь".

У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом27.08.25, 18:52 • 311679 просмотров

Местная спасательная служба Surf Life Saving NSW объявила о закрытии соседних пляжей как минимум на 24 часа, пока дроны будут обследовать район в поисках акулы. 

Это ужасная трагедия, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям пострадавшей женщины и мужчины. Нам удалось быстро активировать наши дроны и разместить на месте происшествия ресурсы для наблюдения и сообщения о любых опасностях, оставшихся в этом районе 

– заявил генеральный директор организации Стив Пирс.

Пятиметровая акула-бык впервые зафиксирована у Майорки - Bild13.11.25, 16:27 • 19581 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Австралия