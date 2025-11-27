В Австралии туристка погибла после нападения акулы, мужчина в критическом состоянии

На пляже Кроуди-Бей на восточном побережье Австралии акула напала на двух туристов из Швейцарии: женщина погибла на месте, а мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что экстренные службы вызвали около 6:30 утра после сообщений о нападении акулы на двух молодых людей, которым, по предварительной информации, было около 20 лет.

Свидетели оказали помощь паре до прибытия парамедиков скорой помощи Нового Южного Уэльса; однако женщина скончалась на месте происшествия – говорится в заявлении правоохранителей.

Мужчину в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу. Начальник скорой помощи Джошуа Смит отметил, что женщина умерла еще до прибытия медиков, одновременно похвалив прохожего, который наложил жгут на раненую ногу пострадавшего. По его словам, этот жгут "потенциально спас ему жизнь и позволил парамедикам скорой помощи Нового Южного Уэльса добраться до него и оказать первую помощь".

У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом

Местная спасательная служба Surf Life Saving NSW объявила о закрытии соседних пляжей как минимум на 24 часа, пока дроны будут обследовать район в поисках акулы.

Это ужасная трагедия, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям пострадавшей женщины и мужчины. Нам удалось быстро активировать наши дроны и разместить на месте происшествия ресурсы для наблюдения и сообщения о любых опасностях, оставшихся в этом районе – заявил генеральный директор организации Стив Пирс.

Пятиметровая акула-бык впервые зафиксирована у Майорки - Bild