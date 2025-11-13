Пятиметровая акула-бык впервые зафиксирована у Майорки - Bild
Киев • УНН
У острова Кабрера, недалеко от Майорки, зафиксирована пятиметровая тупорылая акула, вид которой ранее не встречался в водах архипелага. Эта находка стала главной сенсацией исследования акул и скатов в национальном парке Кабрера.
Ученые фонда Save the Med зафиксировали у острова Кабрера, недалеко от Майорки, пятиметровую тупорылую акулу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Этот вид акул ранее никогда не фиксировали в водах архипелага. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, рыболовства и экологии Балеарских островов, данная находка стала главной сенсацией масштабного исследования акул и скатов в национальном парке Кабрера.
По данным биологов, крупные акулы встречаются здесь редко: за весь прошлый год. Например, было задокументировано только 17 голубых акул, говорится в публикации Bild.
В то же время ученые наблюдали 25 экземпляров кошачьих акул, а также впервые получили изображение белого ската, находящегося под угрозой исчезновения в Средиземном море.
