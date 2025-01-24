Косатки витіснили тисячу білих акул із затоки в Південній Африці

Дослідники реконструювали, як у ПАР косатки відігнали білих акул акул від узбережжя біля міста Гансбаай, а потім із затоки Моссел, що знаходиться приблизно за 300 кілометрів від нього.

Передає УНН із посиланням на Guardian та Tages-Anzeiger.

Деталі

До 1000 великих білих акул колись мешкали біля берегів Гансбаай, у бухті поблизу Кейптауна в Південній Африці. Певний час туристичні оператои навіть заманювали у це місце бажаючих прийняти участь у спеціальній екстрім-програмі із зануреннями у клітки з акулами або іншими пригодами з хижими рибами.

Але великі білі акули раптово зникали. Нещодавно дослідники з Південної Африки реконструювали, як косатки спочатку вигнали хижих риб із затоки біля прибережного міста Гаансбай, а потім із затоки Моссел, приблизно за 300 кілометрів.

Наскільки я знаю, у 2024 році було менше десяти підтверджених спостережень - пояснив Естер Джейкобс з організації збереження акул Keep Fin Alive. Він зазначив, що у минулому затоку Моссел регулярно відвідували численні акули.

Довідково

Дослідницька робота розпочалася ще у 2017 році, коли Елісон Таунер з Університету Родосу та інші вчені обстежили великих білих акул, яких у жалюгідному стані викинуло на берег у водах Гансбаай. Те ж саме було зафіксовано у затоці Моссел, що за 300 кілометрів звідти.

Акули поверталися перед початком літа, але незабаром з'являлися наступні туші. Наприклад, три були знайдені протягом п'яти днів, а ще одна - у червні. Після цього дослідники не бачили жодної білої акули протягом кількох тижнів. Ще одну тушу акули було знайдено в червні 2021 року.

Дослідники змогли встановити зв'язок між нападом акул та їхніми подальшими втечами. На білих акул почали полювання косатки.

Косатки з легкістю вбили білу акулу, і в той же день було зафіксовано ще три вбивства.

Після п'яти нападів у травні та червні 2017 року жодної хижої риби не бачили протягом восьми тижнів. Після нападу в червні 2021 року тварини, очевидно, тікали ще довше: великі білі акули повернулися в цей район лише через рік. Раніше узбережжя Гансбааї колонізувала популяція від 800 до 1000 білих акул.



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