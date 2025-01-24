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Косатки витіснили тисячу білих акул із затоки в Південній Африці

Косатки витіснили тисячу білих акул із затоки в Південній Африці

Київ • УНН

 • 110901 перегляди

Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.

Дослідники реконструювали, як у ПАР косатки відігнали білих акул акул від узбережжя біля міста Гансбаай, а потім із затоки Моссел, що знаходиться приблизно за 300 кілометрів від нього.

Передає УНН із посиланням на Guardian та Tages-Anzeiger.

Деталі

До 1000 великих білих акул колись мешкали біля берегів Гансбаай, у бухті поблизу Кейптауна в Південній Африці. Певний час туристичні оператои навіть заманювали у це місце бажаючих прийняти участь у спеціальній екстрім-програмі із зануреннями у клітки з акулами або іншими пригодами з хижими рибами.  

Але великі білі акули раптово зникали. Нещодавно дослідники з Південної Африки реконструювали, як косатки спочатку вигнали хижих риб із затоки біля прибережного міста Гаансбай, а потім із затоки Моссел, приблизно за 300 кілометрів.

Наскільки я знаю, у 2024 році було менше десяти підтверджених спостережень

- пояснив Естер Джейкобс з організації збереження акул Keep Fin Alive. Він зазначив, що у минулому затоку Моссел регулярно відвідували численні акули.
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Довідково

Дослідницька робота розпочалася ще у 2017 році, коли Елісон Таунер з Університету Родосу та інші вчені обстежили великих білих акул, яких у жалюгідному стані викинуло на берег у водах Гансбаай. Те ж саме було зафіксовано у затоці Моссел, що за 300 кілометрів звідти.

Акули поверталися перед початком літа, але незабаром з'являлися наступні туші. Наприклад, три були знайдені протягом п'яти днів, а ще одна - у червні. Після цього дослідники не бачили жодної білої акули протягом кількох тижнів. Ще одну тушу акули було знайдено в червні 2021 року.

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Дослідники змогли встановити зв'язок між нападом акул та їхніми подальшими втечами. На білих акул почали полювання косатки.

Косатки з легкістю вбили білу акулу, і в той же день було зафіксовано ще три вбивства. 

Після п'яти нападів у травні та червні 2017 року жодної хижої риби не бачили протягом восьми тижнів. Після нападу в червні 2021 року тварини, очевидно, тікали ще довше: великі білі акули повернулися в цей район лише через рік. Раніше узбережжя Гансбааї колонізувала популяція від 800 до 1000 білих акул.


Нагадаємо

40-річний австралієць загинув від укусу акули в шию під час риболовлі з родиною біля острова Хампі. 

Течія викинула рідкісну гребінчасту черепаху Кемпа із теплих вод у небезпечно холодне Північне море. Черепаха потрапила в сітку рибальського човна біля узбережжя Нідерландів, завдяки щасливому випадку рідкісна тварина була врятована. Морську черепаху доставили в Роттердамський зоопарк і вигодували. Після медичного обстеження та процесу акліматизації, черепаха повернулася додому у Мексиканську затоку.

30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані17.09.24, 22:40 • 59376 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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