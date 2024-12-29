Чоловік загинув від нападу акули в Австралії
Київ • УНН
40-річний австралієць загинув від укусу акули в шию під час риболовлі з родиною біля острова Хампі. Інцидент стався у суботу близько 16:30, чоловік помер до 18:00.
У водах Великого Бар'єрного рифу в Австралії, у суботу, акула напала і вбила чоловіка, який там рибалив разом зі своєю з родиною.
Передає УНН із посиланням на News Corp Australia.
В Австралії стався напад акули, в результаті якого 40-річний мешканець Рокгемптона Люк Волфорд, який разом з родиною займався риболовлею, отримав смертельні поранення.
Тварина вкусила жертву за шию біля узбережжя острова Хампі на східному узбережжі країни. Що це був за вид акули, поки невідомо.
Напад стався о 16:30. Чоловік помер від отриманих травм незадовго до 18:00.
Довідка
Минулого року кількість нападів акул у світі зросла порівняно з попереднім роком. У базі даних Університету Флориди, за минулий рік зафіксовано 69 неспровокованих нападів акул.
30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані17.09.24, 22:40 • 59376 переглядiв