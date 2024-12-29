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Чоловік загинув від нападу акули в Австралії

Чоловік загинув від нападу акули в Австралії

Київ • УНН

 • 22421 перегляди

40-річний австралієць загинув від укусу акули в шию під час риболовлі з родиною біля острова Хампі. Інцидент стався у суботу близько 16:30, чоловік помер до 18:00.

У водах Великого Бар'єрного рифу в Австралії, у суботу, акула напала і вбила чоловіка, який там рибалив разом зі своєю з родиною.

Передає УНН із посиланням на News Corp Australia.

В Австралії стався напад акули, в результаті якого 40-річний мешканець Рокгемптона Люк Волфорд, який разом з родиною займався риболовлею, отримав смертельні поранення.

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Тварина вкусила жертву за шию біля узбережжя острова Хампі на східному узбережжі країни. Що це був за вид акули, поки невідомо.

Напад стався о 16:30. Чоловік помер від отриманих травм незадовго до 18:00.

Довідка

Минулого року кількість нападів акул у світі зросла порівняно з попереднім роком. У базі даних Університету Флориди, за минулий рік зафіксовано 69 неспровокованих нападів акул. 

30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані17.09.24, 22:40 • 59376 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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