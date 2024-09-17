30-річна громадянка Німеччини загинула після нападу акули в Атлантичному океані

30-річна громадянка Німеччини померла в понеділок на борту вертольота ВПС Іспанії, який евакуював її до лікарні в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія після нападу акули в Атлантичному океані за 514 кілометрів від Канарських островів, підтвердили в Морській рятувальній службі Іспанії агентству Efe, передає УНН.

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Інцидент, про який вперше повідомило видання atlanticohoy.com, стався незадовго до 16:00 (за канарським часом) у відкритому морі, приблизно за 180 кілометрів на схід від міста Дахла (Сахара).

Екіпаж британського катамарана "Dalliance Chichester", на якому подорожувала жінка, звернувся по допомогу до Морської рятувальної служби Іспанії близько 15:55. Служба ділить міжнародні обов’язки з порятунку в цьому регіоні разом з Марокканським флотом.

Через це Морська рятувальна служба Іспанії зв’язалася з центром управління в Рабаті, Марокко, який попросив Іспанію взяти на себе цю екстрену ситуацію, оскільки не мав засобів для порятунку в цьому районі.

Доповнення

Морська рятувальна служба негайно випустила попередження всім судам поблизу катамарана, один із яких підійшов ближче і зміг надати ліки для екіпажу.

На допомогу постраждалій вирушив з Гран-Канарії вертоліт Служби пошуку та порятунку (SAR) ВПС Іспанії, який забрав жінку близько 20:05, повідомили джерела.

Жінка, яка втратила ногу внаслідок нападу акули, під час польоту зупинилася серцева діяльність, і вона прибула вже мертвою до лікарні Доктора Негріна в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Катамаран, на якому подорожувала жінка, відправився 14 вересня з порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія у напрямку на південь, згідно з маршрутом, зареєстрованим навігаційними системами для відстеження морського трафіку, такими як marinetraffic.com або vesselfinder.com.

Згідно з міжнародним реєстром інцидентів з акулами, який веде Музей природної історії Флориди (США), за всю історію зареєстровано лише шість підтверджених випадків з акулами на Канарських островах та ще один, який вважається ймовірним. Жоден із них не був смертельним.

На місці, де стався інцидент у понеділок, і в навколишніх районах раніше не було зареєстровано жодного подібного випадку. Найближчий інцидент, окрім тих, що траплялися на Канарах, був зареєстрований на африканському архіпелазі Кабо-Верде.

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