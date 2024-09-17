30-летняя гражданка Германии умерла в понедельник на борту вертолета ВВС Испании, который эвакуировал ее в больницу в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария после нападения акулы в Атлантическом океане в 514 километрах от Канарских островов, подтвердили в Морской спасательной службе Испании агентству Efe, передает УНН.

Детали

Инцидент, о котором впервые сообщило издание atlanticohoy.com, произошел незадолго до 16:00 (по канарскому времени) в открытом море, примерно в 180 километрах к востоку от города Дахла (Сахара).

Экипаж британского катамарана «Dalliance Chichester», на котором путешествовала женщина, обратился за помощью в Морскую спасательную службу Испании около 15:55. Служба делит международные обязанности по спасению в этом регионе вместе с Марокканским флотом.

Из-за этого Морская спасательная служба Испании связалась с центром управления в Рабате, Марокко, который попросил Испанию взять на себя эту экстренную ситуацию, поскольку не имел средств для спасения в этом районе.

Дополнение

Морская спасательная служба немедленно выпустила предупреждение всем судам вблизи катамарана, один из которых подошел ближе и смог предоставить лекарства для экипажа.

На помощь пострадавшей отправился из Гран-Канарии вертолет Службы поиска и спасения (SAR) ВВС Испании, который забрал женщину около 20:05, сообщили источники.

Женщина, которая потеряла ногу в результате нападения акулы, во время полета остановилась сердечная деятельность, и она прибыла уже мертвой в больницу Доктора Негрина в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Катамаран, на котором путешествовала женщина, отправился 14 сентября из порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария по направлению на юг, согласно маршруту, зарегистрированному навигационными системами для отслеживания морского трафика, такими как marinetraffic.com или vesselfinder.com.

Согласно международному реестру инцидентов с акулами, который ведет Музей естественной истории Флориды (США), за всю историю зарегистрировано только шесть подтвержденных случаев с акулами на Канарских островах и еще один, который считается вероятным. Ни один из них не был смертельным.

На месте, где произошел инцидент в понедельник, и в окружающих районах ранее не было зарегистрировано ни одного подобного случая. Ближайший инцидент, кроме тех, что случались на Канарах, был зарегистрирован на африканском архипелаге Кабо-Верде.

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