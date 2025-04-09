Канарские острова

На Канарских островах арестована 32-летняя инстаграм-модель Таня Гомез, которая скрывалась от правосудия с 2021 года. Ее обвиняют
в торговле наркотиками и отмывании 17 млн евро через сеть спасения собак.
На пляже Плайя-Кемада обнаружили редкую глубоководную рыбу-ремень, которую в японском фольклоре считают предвестником стихийных
бедствий. Это вторая подобная находка за последние недели после появления такой же рыбы в Мексике.
30-летняя гражданка Германии умерла после нападения акулы в Атлантическом океане в 514 км от Канарских островов. Женщину эвакуировали вертолетом, но она умерла по дороге в больницу из-за потери крови.
Тысячи людей протестовали на Тенерифе, требуя временных ограничений для туристов, чтобы сдержать бум аренды жилья и строительства
отелей, который истощает ресурсы и жилье на испанских Канарских островах.