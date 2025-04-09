Канарские острова

На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестовали на Тенерифе, требуя временных ограничений для туристов, чтобы сдержать бум аренды жилья и строительства отелей, который истощает ресурсы и жилье на испанских Канарских островах.