На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма

Тысячи людей протестовали на Тенерифе в субботу, требуя временного ограничения прибытия туристов на испанский остров, чтобы остановить бум краткосрочной аренды на отдых и строительство отелей, что способствует увеличению жилищного строительства. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Держа плакаты с надписями "Здесь живут люди" и "Мы не хотим видеть, как наш остров погибает", демонстранты заявили, что необходимо внести изменения в индустрию туризма, на которую приходится 35% валового внутреннего продукта (ВВП) архипелага Канарских островов.

Этот митинг не против туристов, а против туристической модели, которая не приносит пользы этой земле и требует изменений сказал Reuters один из протестующих во время марша в столице Тенерифе Санта-Крус-де-Тенерифе.

Меньшие марши прошли в других частях группы островов и других испанских городах, и все они были организованы около двух десятков экологических организаций в преддверии пика летнего сезона отпусков.

Организации говорят, что местные власти должны временно ограничить количество посетителей, чтобы уменьшить давление на окружающую среду, инфраструктуру и жилой фонд островов, а также ограничить покупку недвижимости иностранцами.

Власти должны немедленно остановить эту коррупционную и деструктивную модель, которая истощает ресурсы и делает экономику более нестабильной. Канарские острова имеют ограничения и терпение людей также сказал один из лидеров протеста.

Дополнение

Согласно официальным данным, архипелаг с населением 2,2 миллиона человек в 2023 году посетили почти 14 миллионов иностранных туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил в пятницу, что он "гордится" тем, что регион является ведущим туристическим направлением Испании, но признал, что необходимы дополнительные меры контроля, поскольку сектор продолжает развиваться.

Мы не можем игнорировать это. Иначе отели будут продолжать открываться без какого-либо контроля президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

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