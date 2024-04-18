Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Пророссийский деятель Андрей Портнов, который находится под санкциями США и выехал из Украины, в начале апреля 2024 года переписал большое имение под Киевом, в элитном поселке Козин, на четырех несовершеннолетних детей. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы", передает УНН.

Пророссийский деятель Андрей Портнов, который находится под санкциями США и выехал из Украины, в начале апреля 2024 года переписал большое имение под Киевом, в элитном поселке Козин, на своих детей. Переоформлением имущества в Украине занимались близкие к Портнову юристы по доверенности, которую он в январе удостоверил у нотариуса в Мадриде - пишут "Схемы".

Детали

Журналисты издания получили в свое распоряжение договор дарения от 3 апреля, в котором отмечается, что дом общей площадью более 1000 квадратных метров и земельный участок в 0,65 гектара в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра равными частями получили в качестве подарка от Портнова четверо его несовершеннолетних детей.

"В договоре говорится, что при переоформлении имущества у киевского нотариуса интересы детей лично представляла их мать, гражданская жена Портнова Анастасия Валяева. Она с 2014 года имеет гражданство российской федерации. От имени Портнова по доверенности, заверенной в Мадриде, действовала адвокат Марина Паринова, которая во времена пребывания политика в Украине, представляла Портнова в судах", - отмечает издание.

Отмечается, что стоимость имущества в соответствии с договором составляет 19 млн гривен: 14,3 млн гривен за имение и 4,7 миллиона гривен за 65 соток земли под ним.

С 2016 года это имение было записано на оффшорную компанию с Виргинских островов Constellation Innovations Ltd, тогда оно вместе с землей было оценено в 2,5 млн евро. В 2020 году компания продала эту недвижимость Андрею Портнову. Представителем продавца выступил Андрей Веревский - агробизнесмен, экс-нардеп от "Партии регионов" и сосед Портнова в Козине. Оплата в размере 19 миллионов гривен должна была быть проведена частями позже, но Веревский по соглашению должен был сразу передать имение в пользование Портнова.

Журналисты отмечают, что в 2022 году фиксировали, что имением пользуется Портнов, но, закрыли сделку полностью только в январе 2024 году - тогда Портнов удостоверил у нотариуса в Мадриде свое заявление о том, что им были "выполнены все требования и обязательства" по этому договору, и он просит зарегистрировать дом и землю под ним на его собственное имя в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Напомним

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" нашли у семьи главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко недвижимости на 70 миллионов гривен. Отмечается, что все это состояние они приобрели в последние четыре года. Свои подсчеты журналисты обнародовали в новом расследовании.