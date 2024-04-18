Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  154071 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  190539 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  190768 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  158985 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116732 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128038 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139156 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137823 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124306 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103777 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

  •  7477 просмотра
Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

  •  7721 просмотра
У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

  •  19415 просмотра
Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

  •  18531 просмотра
Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

  •  15862 просмотра
На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

  •  14617 просмотра
На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

  •  13714 просмотра
Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

  •  13730 просмотра
Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли

Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли

  •  12819 просмотра
В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

  •  13304 просмотра

Популярные

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  103884 просмотра
Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

  •  80126 просмотра
В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

  •  81973 просмотра
Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

  •  76352 просмотра
Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

  •  62297 просмотра

Публикации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  103884 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  153592 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  260620 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  271677 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  480113 просмотра

Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Пророссийский активист Андрей Портнов, который находится под санкциями США и покинул Украину, в начале апреля 2024 года переоформил большое имение под Киевом на своих четырех несовершеннолетних детей.

политика •   •  7477 просмотра
Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

Украина разработала новый беспилотник дальнего радиуса действия с дальностью полета более 3 000 километров, способный достигать целей даже в российской сибири.

Война •   •  7721 просмотра
Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".

Война •   •  19415 просмотра
У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.

Война •   •  18531 просмотра
Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

Российская армия трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и 10 раз применила беспилотники, повредив объект инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, девять частных домов, три хозяйственные постройки, два гаража, линию электропередач и автомобиль.

Война •   •  15862 просмотра
Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай на следующей неделе, чтобы обсудить поддержку Китаем россии в войне в Украине и ее агрессивные действия в КНР Южнокитайском море.

политика •   •  14617 просмотра
На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

Бывший сотрудник правоохранительных органов-коллаборационист, который присоединился к российскому оккупационному совету во временно захваченной Акимовке Запорожской области, получил ранения, но выжил после взрыва, направленного против него в его доме.

Война •   •  13714 просмотра
На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что пляжи в Одессе откроют для одесситов и гостей города до середины мая после проверки безопасности, в частности, наличия бомбоубежищ, защитных сеток и обследования морского дна.

Общество •   •  13730 просмотра
Одесская область готовится к пляжному сезону: Кипер назвал условия

Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли

Заместителю директора одного из институтов Национальной академии наук Украины сообщили о подозрении в получении взятки в размере 21,2 тыс. долларов от фермера за предоставление права аренды земли и права на ее обработку.

Криминал и ЧП •   •  12819 просмотра
Чиновница института Украинской академии наук требовала у фермера 21 тыс. долларов за разрешение на обработку земли

В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ

Благодаря совместным действиям украинских и польских правоохранительных органов был задержан гражданин Польши, который работал на российские спецслужбы и планировал покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.

Война •   •  13304 просмотра
В Польше задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на Зеленского - СБУ