Эрдоган и Макрон обсудили мир для Украины и Газы: Анкара готова принять переговоры Киева и москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова присоединиться к любым инициативам, направленным на запуск мирных переговоров между Украиной и россией. Лидеры также уделили внимание эскалации на Ближнем Востоке, в частности гуманитарному кризису в Газе. Об этом сообщает издание Anadolu, пишет УНН.

Детали

В ходе разговора, организованного по просьбе Парижа, президенты Турции и Франции обсудили мирный процесс между россией и Украиной, ситуацию в Газе, а также двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает работать над "справедливым миром" для Украины и внимательно следит за дипломатическими усилиями в США. Он заявил о готовности Анкары принять любые форматы переговоров Киева и москвы.

Относительно конфликта в Газе, турецкий лидер назвал действия Израиля "безрассудными" и призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув необходимость обуздать планы оккупации.

В свою очередь, Макрон подтвердил, что Франция и Турция разделяют цель остановить российскую агрессию против Украины, обеспечив для Киева надежные гарантии безопасности. Он также осудил новое наступление Израиля на Газу и расширение израильских поселений, назвав это "угрозой мирному урегулированию".

Лидеры договорились продолжить дискуссию в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Макрон добавил, что Париж совместно с Турцией и Саудовской Аравией готовит конференцию, посвященную решению о создании двух государств для Израиля и Палестины.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с путиным призвал россию поддержать международные усилия для устойчивого мира в Украине. Анкара выступает за справедливый и всеобъемлющий мир с участием всех сторон конфликта.

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с владимиром путиным. Стороны обсудили саммит россии-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между рф и Украиной в Стамбуле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.