Эрдоган и Макрон обсудили мир для Украины и Газы: Анкара готова принять переговоры Киева и москвы

Эксклюзив
12:55 • 2736 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 10853 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 6044 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 13538 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 34333 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 43740 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 47177 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 71647 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 176648 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 72767 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 69413 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 12079 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 51879 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 35874 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 37461 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 10853 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 37815 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 89718 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 176648 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 142566 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сергей Кузьминых
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Великобритания
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 52109 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 47737 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 47611 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 75506 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 91000 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Пистолет
Нефть

Эрдоган и Макрон обсудили мир для Украины и Газы: Анкара готова принять переговоры Киева и москвы

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Эммануэлем Макроном заявил о готовности Анкары присоединиться к инициативам по мирным переговорам между Украиной и россией. Лидеры также обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, в частности гуманитарный кризис в Газе.

Эрдоган и Макрон обсудили мир для Украины и Газы: Анкара готова принять переговоры Киева и москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном заявил, что Анкара готова присоединиться к любым инициативам, направленным на запуск мирных переговоров между Украиной и россией. Лидеры также уделили внимание эскалации на Ближнем Востоке, в частности гуманитарному кризису в Газе. Об этом сообщает издание Anadolu, пишет УНН.

Детали

В ходе разговора, организованного по просьбе Парижа, президенты Турции и Франции обсудили мирный процесс между россией и Украиной, ситуацию в Газе, а также двусторонние отношения и вопросы региональной безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает работать над "справедливым миром" для Украины и внимательно следит за дипломатическими усилиями в США. Он заявил о готовности Анкары принять любые форматы переговоров Киева и москвы.

Относительно конфликта в Газе, турецкий лидер назвал действия Израиля "безрассудными" и призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув необходимость обуздать планы оккупации.

В свою очередь, Макрон подтвердил, что Франция и Турция разделяют цель остановить российскую агрессию против Украины, обеспечив для Киева надежные гарантии безопасности. Он также осудил новое наступление Израиля на Газу и расширение израильских поселений, назвав это "угрозой мирному урегулированию".

Лидеры договорились продолжить дискуссию в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Макрон добавил, что Париж совместно с Турцией и Саудовской Аравией готовит конференцию, посвященную решению о создании двух государств для Израиля и Палестины.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с путиным призвал россию поддержать международные усилия для устойчивого мира в Украине. Анкара выступает за справедливый и всеобъемлющий мир с участием всех сторон конфликта.

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с владимиром путиным. Стороны обсудили саммит россии-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между рф и Украиной в Стамбуле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие 15 дней являются критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Это произойдет после серии переговоров высокого уровня, запланированных в Белом доме.

Степан Гафтко

Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
Белый дом
Эмманюэль Макрон
Город Газа
Канарские острова
Нью-Йорк
Париж
Стамбул
Саудовская Аравия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина
Государство Палестина
