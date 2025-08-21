Ердоган і Макрон обговорили мир для України та Газу: Анкара готова прийняти переговори Києва і москви

$41.380.02
12:55 • 2830 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
12:13 • 10968 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6156 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
10:22 • 13630 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 34534 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 43927 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 47360 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 71814 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 176937 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46 • 72827 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 69788 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 12186 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 52242 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 36230 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 38060 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
12:13 • 10958 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 38142 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 89908 перегляди
Ердоган і Макрон обговорили мир для України та Газу: Анкара готова прийняти переговори Києва і москви

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з Еммануелем Макроном заявив про готовність Анкари долучитися до ініціатив щодо мирних переговорів між Україною та росією. Лідери також обговорили ескалацію на Близькому Сході, зокрема гуманітарну кризу в Газі.

Ердоган і Макрон обговорили мир для України та Газу: Анкара готова прийняти переговори Києва і москви

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Еммануелем Макроном заявив, що Анкара готова долучитися до будь-яких ініціатив, спрямованих на запуск мирних переговорів між Україною та росією. Лідери також приділили увагу ескалації на Близькому Сході, зокрема гуманітарній кризі в Газі. Про це повідомляє видання Anadolu, пише УНН.

Деталі

Під час розмови, організованої на прохання Парижа, президенти Туреччини та Франції обговорили мирний процес між росією та Україною, ситуацію в Газі, а також двосторонні відносини й питання регіональної безпеки.

Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує працювати над "справедливим миром" для України та уважно стежить за дипломатичними зусиллями у США. Він заявив про готовність Анкари прийняти будь-які формати переговорів Києва і москви.

Щодо конфлікту в Газі, турецький лідер назвав дії Ізраїлю "безрозсудними" та закликав до негайного припинення вогню, підкресливши необхідність приборкати плани окупації.

У свою чергу, Макрон підтвердив, що Франція і Туреччина поділяють мету зупинити російську агресію проти України, забезпечивши для Києва надійні гарантії безпеки. Він також засудив новий наступ Ізраїлю на Газу та розширення ізраїльських поселень, назвавши це "загрозою мирному врегулюванню".

Лідери домовилися продовжити дискусію у вересні під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Макрон додав, що Париж спільно з Туреччиною та Саудівською Аравією готує конференцію, присвячену рішенню про створення двох держав для Ізраїлю та Палестини.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля для сталого миру в Україні. Анкара виступає за справедливий і всеосяжний мир за участі всіх сторін конфлікту.

Напередодні Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.

Степан Гафтко

