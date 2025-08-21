Ердоган і Макрон обговорили мир для України та Газу: Анкара готова прийняти переговори Києва і москви

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Еммануелем Макроном заявив, що Анкара готова долучитися до будь-яких ініціатив, спрямованих на запуск мирних переговорів між Україною та росією. Лідери також приділили увагу ескалації на Близькому Сході, зокрема гуманітарній кризі в Газі. Про це повідомляє видання Anadolu, пише УНН.

Деталі

Під час розмови, організованої на прохання Парижа, президенти Туреччини та Франції обговорили мирний процес між росією та Україною, ситуацію в Газі, а також двосторонні відносини й питання регіональної безпеки.

Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує працювати над "справедливим миром" для України та уважно стежить за дипломатичними зусиллями у США. Він заявив про готовність Анкари прийняти будь-які формати переговорів Києва і москви.

Щодо конфлікту в Газі, турецький лідер назвав дії Ізраїлю "безрозсудними" та закликав до негайного припинення вогню, підкресливши необхідність приборкати плани окупації.

У свою чергу, Макрон підтвердив, що Франція і Туреччина поділяють мету зупинити російську агресію проти України, забезпечивши для Києва надійні гарантії безпеки. Він також засудив новий наступ Ізраїлю на Газу та розширення ізраїльських поселень, назвавши це "загрозою мирному врегулюванню".

Лідери домовилися продовжити дискусію у вересні під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Макрон додав, що Париж спільно з Туреччиною та Саудівською Аравією готує конференцію, присвячену рішенню про створення двох держав для Ізраїлю та Палестини.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля для сталого миру в Україні. Анкара виступає за справедливий і всеосяжний мир за участі всіх сторін конфлікту.

Напередодні Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі 15 днів є критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Це відбудеться після серії переговорів високого рівня, запланованих у Білому домі.