Ердоган нагадав путіну про Україну: Туреччина вимагає справедливого миру
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля для сталого миру в Україні. Анкара виступає за справедливий і всеосяжний мир за участі всіх сторін конфлікту.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з володимиром путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення сталого миру в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Управління президента Туреччини, пише УНН.
Деталі
За словами Ердогана, Анкара від самого початку війни виступала за справедливий і всеосяжний мир, у якому братимуть участь усі сторони конфлікту.
Турецький лідер наголосив, що уважно стежить за розвитком процесів, які можуть вплинути на перспективи завершення війни.
Анкара традиційно намагається балансувати у відносинах із Києвом і москвою, виступаючи посередником у найгостріших питаннях, зокрема щодо зернової угоди та гуманітарних обмінів.
Нинішній дзвінок Ердогана до путіна вкотре демонструє готовність Туреччини залишатися ключовим гравцем у дипломатичному врегулюванні війни, проте без конкретних кроків з боку кремля ці зусилля залишаються радше сигналом, ніж проривом.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.