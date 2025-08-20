Ердоган нагадав путіну про Україну: Туреччина вимагає справедливого миру

$41.360.10
11:22 • 18870 перегляди
09:46 • 19337 перегляди
09:29 • 34281 перегляди
20 серпня, 08:14 • 126299 перегляди
20 серпня, 06:54 • 48945 перегляди
20 серпня, 06:49 • 47076 перегляди
19 серпня, 21:51 • 45794 перегляди
19 серпня, 12:13 • 178058 перегляди
19 серпня, 12:09 • 148395 перегляди
19 серпня, 11:23 • 129710 перегляди
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
12:11 • 12250 перегляди
11:22 • 18874 перегляди
09:29 • 34290 перегляди
19 серпня, 12:13 • 178071 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
12:51 • 7990 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
12:45 • 6892 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
11:47 • 8960 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
09:18 • 26080 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11 • 37396 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Ердоган нагадав путіну про Україну: Туреччина вимагає справедливого миру

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля для сталого миру в Україні. Анкара виступає за справедливий і всеосяжний мир за участі всіх сторін конфлікту.

Ердоган нагадав путіну про Україну: Туреччина вимагає справедливого миру

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з володимиром путіним закликав росію підтримати міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення сталого миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію Управління президента Туреччини, пише УНН.

Деталі

За словами Ердогана, Анкара від самого початку війни виступала за справедливий і всеосяжний мир, у якому братимуть участь усі сторони конфлікту.

Турецький лідер наголосив, що уважно стежить за розвитком процесів, які можуть вплинути на перспективи завершення війни.

Анкара традиційно намагається балансувати у відносинах із Києвом і москвою, виступаючи посередником у найгостріших питаннях, зокрема щодо зернової угоди та гуманітарних обмінів.

Нинішній дзвінок Ердогана до путіна вкотре демонструє готовність Туреччини залишатися ключовим гравцем у дипломатичному врегулюванні війни, проте без конкретних кроків з боку кремля ці зусилля залишаються радше сигналом, ніж проривом.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з володимиром путіним. Сторони обговорили саміт росії-США на Алясці та відзначили сприяння Туреччини у переговорах між рф та Україною в Стамбулі.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна
Харків