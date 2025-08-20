$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 16381 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 16946 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 30981 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117471 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 45977 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44897 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43875 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 173856 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146069 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127863 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эрдоган напомнил Путину об Украине: Турция требует справедливого мира

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным призвал Россию поддержать международные усилия для устойчивого мира в Украине. Анкара выступает за справедливый и всеобъемлющий мир с участием всех сторон конфликта.

Эрдоган напомнил Путину об Украине: Турция требует справедливого мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал Россию поддержать международные усилия, направленные на установление устойчивого мира в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Управления президента Турции, пишет УНН.

Подробности

По словам Эрдогана, Анкара с самого начала войны выступала за справедливый и всеобъемлющий мир, в котором будут участвовать все стороны конфликта.

Турецкий лидер подчеркнул, что внимательно следит за развитием процессов, которые могут повлиять на перспективы завершения войны.

Анкара традиционно пытается балансировать в отношениях с Киевом и Москвой, выступая посредником в самых острых вопросах, в частности по зерновой сделке и гуманитарным обменам.

Нынешний звонок Эрдогана Путину в очередной раз демонстрирует готовность Турции оставаться ключевым игроком в дипломатическом урегулировании войны, однако без конкретных шагов со стороны Кремля эти усилия остаются скорее сигналом, чем прорывом.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсудили саммит России-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Reuters
Организация Объединенных Наций
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
