Эрдоган напомнил Путину об Украине: Турция требует справедливого мира
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Путиным призвал Россию поддержать международные усилия для устойчивого мира в Украине. Анкара выступает за справедливый и всеобъемлющий мир с участием всех сторон конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал Россию поддержать международные усилия, направленные на установление устойчивого мира в Украине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Управления президента Турции, пишет УНН.
Подробности
По словам Эрдогана, Анкара с самого начала войны выступала за справедливый и всеобъемлющий мир, в котором будут участвовать все стороны конфликта.
Турецкий лидер подчеркнул, что внимательно следит за развитием процессов, которые могут повлиять на перспективы завершения войны.
Анкара традиционно пытается балансировать в отношениях с Киевом и Москвой, выступая посредником в самых острых вопросах, в частности по зерновой сделке и гуманитарным обменам.
Нынешний звонок Эрдогана Путину в очередной раз демонстрирует готовность Турции оставаться ключевым игроком в дипломатическом урегулировании войны, однако без конкретных шагов со стороны Кремля эти усилия остаются скорее сигналом, чем прорывом.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны обсудили саммит России-США на Аляске и отметили содействие Турции в переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле.