Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник

Национальный банк Украины (НБУ) определил, как будет работать система электронных платежей и украинская банковская система в конце 2025 и начале 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Отмечается, что в этот период, как и на протяжении всего 2025 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года - говорится в сообщении.

В связи с этим:

30 декабря 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме. 31 декабря 2025 года и 01 января 2026 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, при этом через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

В НБУ также сообщили, что в понедельник, 30 декабря:

Расчеты Государственной казначейской службы Украины по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года, в иностранной валюте через Национальный банк Украины и АО “Укрэксимбанк”, в частности по выплате дохода и/или погашению по облигациям внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте, осуществляются до 13.00.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашению по облигациям внутренних государственных займов, осуществляются до 16.00.

"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными разных номиналов", - добавили в НБУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, касающихся экономики и обороны. Среди них создание банков финансовой инклюзивности, продление специальных правил работы "Южмаша" и введение налогообложения банков.

Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно