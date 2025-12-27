Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник

$41.930.22
49.430.26
ukenru
26 декабря, 18:17 • 9982 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 24038 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 22301 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 28769 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 42125 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25922 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20599 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19403 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21181 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45762 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.9м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto26 декабря, 15:38 • 35959 просмотра
Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры26 декабря, 15:39 • 5352 просмотра
Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию26 декабря, 16:23 • 3942 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 10048 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 14010 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 14010 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 24025 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 19032 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 42121 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Калифорния
Минск
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 14014 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 10052 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 10655 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12648 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 27312 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетная система С-400

Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Национальный банк Украины опубликовал график работы системы электронных платежей и банковской системы на конец 2025 и начало 2026 года. СЭП будет работать круглосуточно, но с ограничениями для Госказначейства 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года.

Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник

Национальный банк Украины (НБУ) определил, как будет работать система электронных платежей и украинская банковская система в конце 2025 и начале 2026 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Отмечается, что в этот период, как и на протяжении всего 2025 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года 

- говорится в сообщении.

 В связи с этим:  

  • 30 декабря 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
    • 31 декабря 2025 года и 01 января 2026 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, при этом через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

      В НБУ также сообщили, что в понедельник, 30 декабря:

      • Расчеты Государственной казначейской службы Украины по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года, в иностранной валюте через Национальный банк Украины и АО “Укрэксимбанк”, в частности по выплате дохода и/или погашению по облигациям внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте, осуществляются до 13.00.
        • Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашению по облигациям внутренних государственных займов, осуществляются до 16.00.

          "Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными разных номиналов", - добавили в НБУ.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, касающихся экономики и обороны. Среди них создание банков финансовой инклюзивности, продление специальных правил работы "Южмаша" и введение налогообложения банков.

          Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно26.12.25, 12:18 • 42126 просмотров

          Вита Зеленецкая

          Финансы
          Новый год
          Государственный бюджет
          Национальный банк Украины
          Владимир Зеленский
          Украина