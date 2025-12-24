Банки фінінклюзивності, спеціальні правила роботи "Південмашу", оподаткування банків: Зеленський підписав низку законів

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 712 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 2772 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 13954 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 12502 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 15519 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32707 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48424 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65766 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72455 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42262 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
67%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 6030 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15877 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 16648 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 3876 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 4892 перегляди
Публікації
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 2772 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 13954 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65766 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40544 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 72455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Тьєррі Бретон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Донецька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 504 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 15904 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 6582 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 32889 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 29922 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The New York Times

Банки фінінклюзивності, спеціальні правила роботи "Південмашу", оподаткування банків: Зеленський підписав низку законів

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, що стосуються економіки та оборони. Серед них створення банків фінансової інклюзивності, продовження спеціальних правил роботи "Південмашу" та введення оподаткування банків.

Банки фінінклюзивності, спеціальні правила роботи "Південмашу", оподаткування банків: Зеленський підписав низку законів

Президент України Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, важливих для економіки, оборони. Зокрема, передбачається створення банків фінансової інклюзивності, продовження спеціальних правил роботи "Південмашу", а також введення оподаткування банків, передає УНН.

Деталі

Законопроєкт 13018-д - Створення банків фінансової інклюзивності

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадити новий вид банку - банк фінансової інклюзії, що здійснює діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, основною метою діяльності якого є забезпечення фінансової інклюзії.

Як вказується в документі, діяльність і стратегія банку фінансової інклюзії мають бути спрямовані на забезпечення доступу клієнтів до користування банківськими, платіжними, іншими фінансовими та супровідними послугами, у тому числі на територіях з особливими умовами для розвитку та територіях відновлення.

НБУ наділяється правом встановлювати вимоги до діяльності банку фінансової інклюзії та особливості регулювання та нагляду за його діяльністю.

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі “Укрпошти”: законопроєкт ухвалено у другому читанні03.06.25, 15:52 • 3100 переглядiв

Законопроєкт №14097 - Підвищення податків для банків

Згідно із законопроєктом, ставка податку на прибуток у 2026 році для банків буде становити 50%. Окрім того, документ відтерміновує введення е-акцизу до 1 листопада 2026 року.

Рада підтримала підвищення податків для банків до 50% ще на рік: деталі21.10.25, 14:15 • 3263 перегляди

Законопроєкт №14061 - продовжено спеціальний режим роботи ДП "Південмаш"

Відповідно до документа, тимчасово, до 1 січня 2027 року, щодо Державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" зупиняються примусові стягнення та арешти коштів підприємства.

Рада продовжила спеціальні правила роботи "Південмашу": ухвалено закон17.12.25, 13:58 • 4506 переглядiв

Законопроєкт №11488-1 - Безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення

Відповідно до законопроєкту, передбачається забезпечення повного та належного відновлення прав працівника, який був незаконно звільнений, через:

  • включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника;
    • зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;
      • забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне звільнення.

        Якщо наступного року 60: Пенсійний фонд роз'яснив, скільки треба стажу для пенсії12.12.25, 16:33 • 9522 перегляди

        Павло Башинський

        СуспільствоЕкономікаПолітика
        Техніка
        Державний бюджет
        Банківська картка
        Пенсійний вік
        Національний банк України
        Володимир Зеленський
        Україна