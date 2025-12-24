Банки фінінклюзивності, спеціальні правила роботи "Південмашу", оподаткування банків: Зеленський підписав низку законів
Президент України Володимир Зеленський підписав низку законопроєктів, що стосуються економіки та оборони. Серед них створення банків фінансової інклюзивності, продовження спеціальних правил роботи "Південмашу" та введення оподаткування банків.
Деталі
Законопроєкт 13018-д - Створення банків фінансової інклюзивності
Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадити новий вид банку - банк фінансової інклюзії, що здійснює діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, основною метою діяльності якого є забезпечення фінансової інклюзії.
Як вказується в документі, діяльність і стратегія банку фінансової інклюзії мають бути спрямовані на забезпечення доступу клієнтів до користування банківськими, платіжними, іншими фінансовими та супровідними послугами, у тому числі на територіях з особливими умовами для розвитку та територіях відновлення.
НБУ наділяється правом встановлювати вимоги до діяльності банку фінансової інклюзії та особливості регулювання та нагляду за його діяльністю.
Законопроєкт №14097 - Підвищення податків для банків
Згідно із законопроєктом, ставка податку на прибуток у 2026 році для банків буде становити 50%. Окрім того, документ відтерміновує введення е-акцизу до 1 листопада 2026 року.
Законопроєкт №14061 - продовжено спеціальний режим роботи ДП "Південмаш"
Відповідно до документа, тимчасово, до 1 січня 2027 року, щодо Державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" зупиняються примусові стягнення та арешти коштів підприємства.
Законопроєкт №11488-1 - Безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення
Відповідно до законопроєкту, передбачається забезпечення повного та належного відновлення прав працівника, який був незаконно звільнений, через:
- включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника;
- зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;
- забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне
звільнення.
