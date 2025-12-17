$42.180.06
Рада продовжила спеціальні правила роботи "Південмашу": ухвалено закон

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Верховна Рада України ухвалила Закон, що продовжує спеціальні правила для роботи державного підприємства "Південний машинобудівний завод імені Макарова" у Дніпрі. Це рішення зупиняє примусові виконавчі дії та арешти коштів підприємства до 1 січня 2027 року.

Рада продовжила спеціальні правила роботи "Південмашу": ухвалено закон
Фото: Південний машинобудівний завод імені Макарова

Верховна Рада України ухвалила Закон, який продовжує спеціальні правила для роботи державного підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" у місті Дніпро. Цей завод більше відомий як "Південмаш", повідомляє УНН.

Деталі

Текст закону №14061 опублікований на сайті українського парламенту: у документі йдеться про внесення змін до розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження". У пояснювальній записці до закону йдеться про необхідність забезпечення державної підтримки та економічного відновлення космічної галузі в умовах воєнного стану.

Підтримка та розвиток космічної галузі є одним із основних напрямків зовнішньополітичної та внутрішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки. В умовах воєнного стану підтримка космічної галузі України є стратегічним питанням, яке потребує належної уваги. Державні підприємства, які здійснюють космічну діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність", регулярно стають цілями ворожих ракетних ударів та несуть через це суттєві збитки. Одним із таких потужних державних підприємств космічної галузі є державне підприємство "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова"

- йдеться в записці.

Автори закону наголошують: дане рішення необхідне, щоб підприємство могло працювати без зупинок і не отримувати блокування рахунків через виконавчі провадження.

Також зазначається, що даний документ створює підстави для продовження до 1 січня 2027 року дії норми, яка зупиняє примусові виконавчі дії та арешти коштів підприємства.

Додатково

Державне підприємство "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені Макарова" розташоване у місті Дніпро. Даний завод існує з 1944 року: там виробляли радянські ракети Р-36М, більш відомі як "Сатана". Ці ракети зараз стоять на озброєнні в росії.

Паралельно на даному підприємстві виробляли комбайни, трактори, тролейбуси, трамваї, вітротурбіни.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну завод "Південмаш" неодноразово зазнавав ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо

На початку 2025 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про заборону на період воєнного стану арештовувати майно "Виробничого об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", що у Дніпрі.

Євген Устименко

