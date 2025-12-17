$42.180.06
Рада продлила специальные правила работы "Южмаша": принят закон

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Верховная Рада Украины приняла Закон, продлевающий специальные правила для работы государственного предприятия "Южный машиностроительный завод имени Макарова" в Днепре. Это решение останавливает принудительные исполнительные действия и аресты средств предприятия до 1 января 2027 года.

Рада продлила специальные правила работы "Южмаша": принят закон
Фото: Южный машиностроительный завод имени Макарова

Верховная Рада Украины приняла Закон, который продлевает специальные правила для работы государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова" в городе Днепр. Этот завод больше известен как "Южмаш", сообщает УНН.

Детали

Текст закона №14061 опубликован на сайте украинского парламента: в документе речь идет о внесении изменений в раздел III "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве". В пояснительной записке к закону говорится о необходимости обеспечения государственной поддержки и экономического восстановления космической отрасли в условиях военного положения.

Поддержка и развитие космической отрасли является одним из основных направлений внешнеполитической и внутриполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности. В условиях военного положения поддержка космической отрасли Украины является стратегическим вопросом, требующим должного внимания. Государственные предприятия, осуществляющие космическую деятельность в соответствии с Законом Украины "О космической деятельности", регулярно становятся целями вражеских ракетных ударов и несут из-за этого существенные убытки. Одним из таких мощных государственных предприятий космической отрасли является государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова"

- говорится в записке.

Авторы закона отмечают: данное решение необходимо, чтобы предприятие могло работать без остановок и не получать блокировки счетов из-за исполнительных производств.

Также отмечается, что данный документ создает основания для продления до 1 января 2027 года действия нормы, которая останавливает принудительные исполнительные действия и аресты средств предприятия.

Дополнительно

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени Макарова" расположено в городе Днепр. Данный завод существует с 1944 года: там производили советские ракеты Р-36М, более известные как "Сатана". Эти ракеты сейчас стоят на вооружении в россии.

Параллельно на данном предприятии производили комбайны, тракторы, троллейбусы, трамваи, ветротурбины.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину завод "Южмаш" неоднократно подвергался вражеским ракетным ударам.

Напомним

В начале 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете на период военного положения арестовывать имущество "Производственного объединения Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", что в Днепре.

Евгений Устименко

