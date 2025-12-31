Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале

В Сенегале освободили из плена пиратов девятерых моряков. Двое из них - граждане Украины, передает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

25 декабря 2025 года были освобождены из плена девять моряков, захваченных пиратами. Среди них - двое граждан Украины! - говорится в сообщении.

В Департаменте консульской службы также напомнили предысторию: 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Тогда пираты похитили 9 членов экипажа, в том числе и двух украинцев.

Снова сомалийские пираты: у побережья северо-востока Африки атакован танкер