Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Киев • УНН
Девять моряков, в том числе двое граждан Украины, были освобождены из плена пиратов 25 декабря 2025 года. 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи, похитив 9 членов экипажа.
В Сенегале освободили из плена пиратов девятерых моряков. Двое из них - граждане Украины, передает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
25 декабря 2025 года были освобождены из плена девять моряков, захваченных пиратами. Среди них - двое граждан Украины!
В Департаменте консульской службы также напомнили предысторию: 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Тогда пираты похитили 9 членов экипажа, в том числе и двух украинцев.
Снова сомалийские пираты: у побережья северо-востока Африки атакован танкер06.11.25, 14:11 • 3510 просмотров