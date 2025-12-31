$42.390.17
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале

Девять моряков, в том числе двое граждан Украины, были освобождены из плена пиратов 25 декабря 2025 года. 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи, похитив 9 членов экипажа.

Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале

В Сенегале освободили из плена пиратов девятерых моряков. Двое из них - граждане Украины, передает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

25 декабря 2025 года были освобождены из плена девять моряков, захваченных пиратами. Среди них - двое граждан Украины! 

- говорится в сообщении.

В Департаменте консульской службы также напомнили предысторию: 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Тогда пираты похитили 9 членов экипажа, в том числе и двух украинцев.

Антонина Туманова

ОбществоНовости Мира
Сенегал
Португалия
Украина