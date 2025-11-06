Снова сомалийские пираты: у побережья северо-востока Африки атакован танкер

У побережья Сомали судно под мальтийским флагом подверглось обстрелу из пулеметов и гранатометов, а затем вооруженные нападавшие поднялись на борт пострадавшего корабля. Передает УНН со ссылкой на UKMTO, Oceans Beyond Piracy и ВВС.

Детали

У побережья Сомали вооруженные люди захватили танкер под мальтийским флагом. Рейд, по данным инспекции британского флота (UKMTO), произошел примерно в 560 морских милях к юго-востоку от сомалийского города Эйл. Нападавшие стреляли из автоматов и гранатометов, а затем поднялись на борт танкера, направлявшегося из Сикки в Индии в Дурбан в Южной Африке.

Нападение на судно, зарегистрированное на Мальте, произошло около 11:48 по местному времени (08:48 по Гринвичу). По ее словам, судно было танкером, перевозившим бензин, сообщает Latsco.

Частная охранная фирма Ambrey заявила, что нападавшими, вероятно, были сомалийские пираты, действовавшие в регионе в последние дни.

Греческая судоходная компания Latsco Marine Management также подтвердила нападение, заявив, что все 24 члена экипажа судна "в безопасности и на месте", и "мы поддерживаем тесную связь с ними".

"Капитан судна сообщил, что к нему приблизилось одно небольшое судно с кормы. Небольшое судно открыло огонь из стрелкового оружия и РПГ в сторону судна", – говорится в заявлении UKMTO.

Дополнение

Нападение произошло на фоне возрождения пиратства в регионе, которое сократилось после пика более десяти лет назад.

Пиратство у побережья Сомали достигло пика в 2011 году, когда было зарегистрировано 237 нападений. По данным мониторинговой группы Oceans Beyond Piracy, сомалийское пиратство в регионе стоило мировой экономике около 7 миллиардов долларов США в 2011 году.

По данным Международного морского бюро, в 2024 году у побережья Сомали было зарегистрировано семь инцидентов. С начала года сомалийские пираты захватили несколько рыболовецких судов.

Напомним

Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.

