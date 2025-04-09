$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28850 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43043 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48833 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55268 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67501 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56691 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55886 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119719 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81817 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226302 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87626 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20547 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17465 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16265 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17877 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87738 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119719 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226302 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403336 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395743 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10996 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16330 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17532 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20646 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75164 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Сомали

Новости по теме

Украина осудила покушение на президента Сомали

МИД Украины решительно осудил покушение на президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".

политика • 18 марта, 19:44 • 46840 просмотра

В Сомали подорвали кортеж президента: ответственность взяли на себя боевики "Аш-Шабааб"

18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, нацеленный на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".

Новости Мира • 18 марта, 14:57 • 12455 просмотра

Трампу предлагают нацелиться на 43 страны в новом списке запрета на поездки, среди предложений рф и беларусь - NYT

Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.

Новости Мира • 15 марта, 07:37 • 22050 просмотра

Боевые группы "Аш-Шабаб" обстреляли отель в Сомали: есть погибшие

Боевые группы "Аш-Шабаб" совершили нападение на отель Cairo в городе Беледвейн, где проходила встреча по борьбе с терроризмом. Точное количество погибших неизвестно.

Новости Мира • 11 марта, 14:44 • 13744 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди украинских зрителей. В топ-3 сериалов вошли "Кассандра", "Шантаж" и «Пережить падение черного ястреба», а среди фильмов лидируют "Поезд в 31 декабря" и "Медовый месяц с моей мамой".

Общество • 20 февраля, 13:00 • 115600 просмотра

Трамп отдал приказ нанести авиаудары по позициям ИГИЛ в Сомали

США нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» в Сомали по приказу Трампа. По словам президента, были уничтожены террористы, которые скрывались в пещерах и угрожали США и их союзникам.

Новости Мира • 1 февраля, 23:44 • 34228 просмотра

США нанесли авиаудар по "Аль-Шабааб" в Сомали: погибли 2 представителя джихадистского формирования

Американские военные совершили авиаудар на юге Сомали, уничтожив двух боевиков «Аль-Шабааб», связанного с «Аль-Каидой», включая старшего командира. Атака произошла в 10 км от города Куино Барроу.

Новости Мира • 27 декабря, 08:43 • 16038 просмотра

На границе Польши с Беларусью с начала года пострадали более 60 военных

С начала 2024 года 63 польских военных пострадали от агрессивных действий нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что больше чем за весь 2023 год.

Новости Мира • 17 октября, 22:25 • 19255 просмотра

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

УНН предлагает подборку из 5 приключенческих фильмов для просмотра на выходных. Среди них - морские и космические приключения, борьба со злом, невероятные повороты судьбы и замечательная актерская игра.

Общество • 4 октября, 19:15 • 72876 просмотра

Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 70 млн тонн - Зеленский

За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».

Экономика • 18 сентября, 13:31 • 18104 просмотра

Более 50 гуманитарных работников погибли или ранены в Украине с начала полномасштабной войны - МИД

С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.

Общество • 19 августа, 09:52 • 21285 просмотра

Нападение боевиков на пляж в Сомали: 32 человека погибли, 63 - получили ранения

Боевики Аль-Шабаб атаковали популярный пляж в столице Сомали, убив 32 человека и ранив 63. Среди погибших - политики и чиновники, многие пострадавшие в критическом состоянии.

Новости Мира • 3 августа, 19:18 • 25385 просмотра

Пять человек погибли в Сомали во время взрыва в кафе

Пять человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва бомбы, устроенного террористом-смертником в кафе в Могадишо, Сомали, во время просмотра футбольного матча чемпионата Европы.

Общество • 14 июля, 23:32 • 25963 просмотра

Финляндия проголосует за закон, позволяющий возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф

Парламент Финляндии проголосует за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф, на фоне наплыва более 1300 искателей убежища.

политика • 12 июля, 03:43 • 98377 просмотра

Ирак и Иордания отказались подписать совместное коммюнике по достижению мира в Украине

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.

политика • 16 июня, 21:34 • 106243 просмотра

Украина впервые отправит подсолнечное масло в рамках "Grain from Ukraine" в страны Африки

Украина впервые отправляет 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы "Grain from Ukrain".

Экономика • 12 июня, 16:13 • 55016 просмотра

Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

политика • 6 июня, 16:26 • 27406 просмотра

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира • 29 мая, 09:06 • 23185 просмотра

В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.

Новости Мира • 27 мая, 06:47 • 19074 просмотра

Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Новости Мира • 8 мая, 12:08 • 22021 просмотра

В Судан доставили очередную партию украинского зерна - Зеленский

Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".

Экономика • 26 апреля, 11:52 • 22162 просмотра

Финляндия призвала ЕС помочь остановить наплыв мигрантов из рф

Финляндия призывает ЕС принять меры, чтобы помочь остановить поток мигрантов, прибывающих через россию, обвиняя москву в использовании миграционных потоков как оружия.

Новости Мира • 19 апреля, 14:15 • 21719 просмотра

За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.

Война • 15 апреля, 13:13 • 21306 просмотра

Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.

Криминал и ЧП • 14 апреля, 19:40 • 26812 просмотра

россия активизировала агитацию среди граждан стран третьего мира

Россия сталкивается с трудностями в мобилизации войск, что приводит к усилению агитации и вербовки граждан из бедных стран в качестве наемников для борьбы против Украины, и на сегодняшний день Украина захватила более 11 000 таких наемников.

Война • 15 марта, 10:38 • 27159 просмотра

У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.

Война • 15 марта, 10:24 • 31027 просмотра

Пятеро боевиков приговорены к 15 годам заключения за госизмену

Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.

Война • 23 февраля, 02:18 • 38388 просмотра

ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет

ВМС Турции возьмут на себя ответственность за защиту территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет согласно новому соглашению об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали.

политика • 21 февраля, 23:30 • 26509 просмотра

Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.

Экономика • 8 февраля, 09:17 • 33372 просмотра

Украина улучшила позицию в индексе восприятия коррупции: получила 36 баллов из 100

В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Общество • 30 января, 09:24 • 28946 просмотра