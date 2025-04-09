МИД Украины решительно осудил покушение на президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".
18 марта возле президентского дворца Сомали произошел взрыв, нацеленный на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабааб".
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
Боевые группы "Аш-Шабаб" совершили нападение на отель Cairo в городе Беледвейн, где проходила встреча по борьбе с терроризмом. Точное количество погибших неизвестно.
Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди украинских зрителей. В топ-3 сериалов вошли "Кассандра", "Шантаж" и «Пережить падение черного ястреба», а среди фильмов лидируют "Поезд в 31 декабря" и "Медовый месяц с моей мамой".
США нанесли авиаудары по боевикам «Исламского государства» в Сомали по приказу Трампа. По словам президента, были уничтожены террористы, которые скрывались в пещерах и угрожали США и их союзникам.
Американские военные совершили авиаудар на юге Сомали, уничтожив двух боевиков «Аль-Шабааб», связанного с «Аль-Каидой», включая старшего командира. Атака произошла в 10 км от города Куино Барроу.
С начала 2024 года 63 польских военных пострадали от агрессивных действий нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Зафиксировано почти 28 тысяч попыток нелегального пересечения границы, что больше чем за весь 2023 год.
УНН предлагает подборку из 5 приключенческих фильмов для просмотра на выходных. Среди них - морские и космические приключения, борьба со злом, невероятные повороты судьбы и замечательная актерская игра.
За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.
Боевики Аль-Шабаб атаковали популярный пляж в столице Сомали, убив 32 человека и ранив 63. Среди погибших - политики и чиновники, многие пострадавшие в критическом состоянии.
Пять человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва бомбы, устроенного террористом-смертником в кафе в Могадишо, Сомали, во время просмотра футбольного матча чемпионата Европы.
Парламент Финляндии проголосует за закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с рф, на фоне наплыва более 1300 искателей убежища.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Украина впервые отправляет 2453,26 тонны подсолнечного масла в качестве гуманитарной помощи в африканские страны и Палестину в рамках инициативы "Grain from Ukrain".
Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.
Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.
Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.
В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.
Украина продолжает поддерживать суданский народ зерновыми поставками в рамках инициативы "Зерно из Украины".
Финляндия призывает ЕС принять меры, чтобы помочь остановить поток мигрантов, прибывающих через россию, обвиняя москву в использовании миграционных потоков как оружия.
россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.
Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.
Россия сталкивается с трудностями в мобилизации войск, что приводит к усилению агитации и вербовки граждан из бедных стран в качестве наемников для борьбы против Украины, и на сегодняшний день Украина захватила более 11 000 таких наемников.
Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.
Пятерых боевиков, в том числе сомалийского снайпера, приговорили к 15 годам заключения за участие в боевых действиях против украинских сил на стороне поддерживаемых рф сепаратистов.
ВМС Турции возьмут на себя ответственность за защиту территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет согласно новому соглашению об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали.
Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.
В 2023 году Украина заняла 104 место из 180 стран в мировом индексе восприятия коррупции, улучшив свою позицию на 3 пункта и получив 36 баллов из 100 возможных. За последние 10 лет после Революции Достоинства Украина добавила 11 баллов, что является наибольшим приростом среди нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС.