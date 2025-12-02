Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне
Киев • УНН
Администрация американского президента Трампа планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне, где погибла военнослужащая. Подозреваемый – гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году.
Администрация Дональда Трампа намерена расширить действие запрета на въезд в США, включив в список примерно 30 стран, в ответ на недавнее нападение в Вашингтоне, во время которого были расстреляны двое военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Решение об ужесточении миграционных ограничений было ускорено после инцидента 26 ноября, когда погибла одна военнослужащая, а другой был ранен. Подозреваемым является 29-летний Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году.
Стрельба у Белого дома: Обвиняемый не признал вины, выступая с больничной койки02.12.25, 22:16 • 838 просмотров
Представители Министерства внутренней безопасности сообщили, что обновленный список из около 30 стран ожидается в ближайшее время. В настоящее время полный или частичный запрет уже действует для 19 стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и Йемен.
Президент Трамп и его союзники используют этот случай для критики миграционной политики предыдущей администрации и настаивают на немедленном ужесточении контроля. Среди анонсированных шагов – прекращение въезда из некоторых стран, лишение гражданства отдельных натурализованных мигрантов и отмена федеральных льгот для неграждан.
Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран28.11.25, 08:56 • 3804 просмотра