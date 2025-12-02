$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 16906 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 50220 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 38747 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 31616 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 30040 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 56875 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53660 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60563 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52314 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47368 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Администрация американского президента Трампа планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне, где погибла военнослужащая. Подозреваемый – гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году.

Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне

Администрация Дональда Трампа намерена расширить действие запрета на въезд в США, включив в список примерно 30 стран, в ответ на недавнее нападение в Вашингтоне, во время которого были расстреляны двое военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение об ужесточении миграционных ограничений было ускорено после инцидента 26 ноября, когда погибла одна военнослужащая, а другой был ранен. Подозреваемым является 29-летний Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году.

Стрельба у Белого дома: Обвиняемый не признал вины, выступая с больничной койки02.12.25, 22:16 • 838 просмотров

Представители Министерства внутренней безопасности сообщили, что обновленный список из около 30 стран ожидается в ближайшее время. В настоящее время полный или частичный запрет уже действует для 19 стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и Йемен.

Президент Трамп и его союзники используют этот случай для критики миграционной политики предыдущей администрации и настаивают на немедленном ужесточении контроля. Среди анонсированных шагов – прекращение въезда из некоторых стран, лишение гражданства отдельных натурализованных мигрантов и отмена федеральных льгот для неграждан.

Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран28.11.25, 08:56 • 3804 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
